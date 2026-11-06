Zona IV de Educación Especial cumple 50 años en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Zona IV de Educación Especial cumplió 50 años de trabajo en Irapuato, periodo durante el cual ha brindado atención a más de 175 mil estudiantes. La conmemoración se realizó en el Teatro de la Ciudad, con la participación de autoridades educativas, docentes, estudiantes y familias.

Durante la ceremonia, Valeria Alfaro, presidenta del Sistema DIF Municipal, en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro García, reconoció la labor de quienes han contribuido a fortalecer la educación especial y generar oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes.

“Hoy no solamente celebramos el aniversario de una institución educativa, celebramos miles de historias de vida, de esfuerzo, de compromiso, de aprendizajes, de sueños que a lo largo de cinco décadas han encontrado aquí una oportunidad para crecer. Y quiero comenzar reconociendo de manera muy especial a nuestras autoridades educativas, porque sabemos que detrás de cada avance hay un trabajo enorme de coordinación, gestión y de compromiso con una educación que realmente responda a las necesidades de todas y de todos”, expresó.

Por su parte, Joyce Guerrero, directora general de Educación y de las Juventudes, y César Rolando Carrizales Rodríguez, supervisor de la Zona IV de Educación Especial, coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo un modelo educativo que reconozca las capacidades, habilidades y talentos de cada estudiante.

Plantean impulsar un CAM laboral en Irapuato

Durante su intervención, Juan Luis Saldaña López, delegado de la Región IV de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), reconoció el trabajo del personal docente y señaló la necesidad de ampliar las oportunidades educativas para las personas con discapacidad.

En ese sentido, manifestó que se buscará realizar esfuerzos para que Irapuato cuente con un Centro de Atención Múltiple (CAM) laboral, dirigido a fortalecer las oportunidades de formación de las y los estudiantes.

“Para todas las niñas y los niños de Irapuato, vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque Irapuato tenga un CAM laboral. Hoy Irapuato debe estar muy feliz porque tenemos grandes maestras y maestros de educación especial. Si la educación regular necesita mucha atención, la educación especial es eso: atender educativamente una necesidad específica. Y hoy debemos estar muy contentos porque a lo largo de estos 50 años se ha hecho un gran trabajo. Ya daba algunas cifras ahí la licenciada Joyce, son todas esas vidas a las que se les ha ayudado a mejorar, a tener una mejor calidad de vida”, expresó.

A la ceremonia asistieron autoridades municipales, educativas y sindicales, integrantes de la Comisión de Educación y Atención a las Juventudes del Ayuntamiento y representantes de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

También estuvieron presentes la fundadora y precursora de este proyecto educativo, exsupervisores, directivos, docentes, estudiantes y familias que han formado parte de su historia.

Como parte de la celebración, las autoridades realizaron la develación de una placa conmemorativa por los 50 años de la Zona IV de Educación Especial, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la formación de estudiantes.

El programa incluyó presentaciones artísticas a cargo de integrantes de la comunidad educativa. El Grupo CIVI interpretó los temas Imagine, en su versión en español, y Have You Ever Seen the Rain. Por su parte, el CAM Alamedas presentó la tradicional Danza de los Caballitos, mientras que estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 46 participaron con una presentación de poesía.

Con esta conmemoración, la Zona IV de Educación Especial reconoció cinco décadas de atención educativa en Irapuato, una trayectoria que ha alcanzado a más de 175 mil estudiantes y que mantiene el reto de ampliar las oportunidades de inclusión y desarrollo para las personas con discapacidad.