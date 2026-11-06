San Miguel de Allende inaugura la edición 48 de la Feria Nacional de la Lana y el Latón

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La edición 48 de la Feria Nacional de la Lana y el Latón comenzó en San Miguel de Allende con la participación de alrededor de 50 productores locales, quienes exhiben y comercializan sus creaciones en el Jardín Principal del municipio, del 6 al 15 de noviembre.

El encuentro reúne a artesanos dedicados al trabajo en lana y la metalistería, dos actividades que forman parte de la identidad cultural y económica de San Miguel de Allende. Durante diez días, los productores tienen la oportunidad de acercar sus piezas a visitantes, turistas y compradores.

En esta edición participan talleres de localidades como La Cieneguita, Presa Allende, Vivienda de Abajo y Agustín González, además de artesanos de distintas colonias de la ciudad, lo que permite mostrar la presencia de estos oficios en diferentes comunidades del municipio.

La continuidad de la feria forma parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal Mauricio Trejo, quien durante su administración anterior promovió su regreso al Jardín Principal para fortalecer la exhibición y comercialización de los productos artesanales.

De acuerdo con la estrategia municipal, estas actividades pasaron de una feria anual a tres encuentros artesanales en diferentes temporadas y sectores. También se han incorporado capacitaciones en empaque, embalaje y exportación, con el propósito de que los productores amplíen sus oportunidades comerciales fuera de México.

Artesanos buscan nuevos mercados para sus productos

Como parte de estas acciones, también se encuentra el Corredor Turístico Artesanal, integrado por siete talleres donde los visitantes pueden conocer los procesos de elaboración de las piezas e incluso participar en la creación de sus propios productos.

La promoción del trabajo artesanal también ha llegado a exposiciones y encuentros en Guadalajara, Querétaro, Zacatecas y otros destinos del país, donde se presentan y comercializan artículos elaborados en San Miguel de Allende.

Durante la Feria Nacional de la Lana y el Latón, los productores realizan demostraciones en vivo para mostrar el trabajo que requiere cada pieza y compartir los conocimientos que se han transmitido entre generaciones.

Esta tradición también se mantiene entre nuevas generaciones, pues nietos de artesanos participan actualmente en las ferias y continúan con los oficios que aprendieron de sus familias.

La edición 48 del encuentro representa una oportunidad para vincular el patrimonio artesanal, el turismo y la actividad económica de las familias productoras, mediante la exhibición y comercialización de piezas que conservan técnicas tradicionales.

La Feria Nacional de la Lana y el Latón permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, en el Jardín Principal de San Miguel de Allende.