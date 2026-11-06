Museo de las Momias rompe récord de ingresos en Festival de Día de Muertos

Guanajuato, Guanajuato.- Durante los días del octavo Festival del Día de Muertos, el Museo de las Momias de Guanajuato registró un millón 098 mil 791 pesos por concepto de ingresos, una cifra histórica para este recinto mundialmente famoso.

“Respecto al punto máximo alcanzado en 2025, el Museo de las Momias reportó un incremento del 12 por ciento en materia de ingresos registrados durante las actividades del Festival del Día de Muertos, entre el jueves 29 de octubre y el lunes 2 de noviembre”, detalló la Tesorería Municipal en su balance.

El comportamiento ascendente de los ingresos mostró resultados particularmente favorables durante el domingo primero de noviembre, cuando se contabilizaron 396 mil 718 pesos, frente a los 273 mil 726 pesos registrados en el mismo día de 2025, lo que representó un crecimiento del 45 por ciento.

También destacó el lunes 2 de noviembre (Día de Muertos), con una recaudación de 202 mil 980 pesos, 26 por ciento más que los 161 mil 530 pesos registrados el año anterior.

Con un millón 098 mil 791 pesos en ingresos, el Festival de Día de Muertos 2026 estableció una nueva marca de recaudación en cuanto al Museo de las Momias, superando los resultados del año pasado y dejando constancia del enorme potencial económico y del gran valor turístico de este encuentro multicultural que nuevamente puso a Guanajuato Capital en los ojos del mundo.