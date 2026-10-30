Ya van más de 2 mil pacientes atendidos en Centro Estatal de Cuidados Críticos

Salamanca, Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá informó que el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca (CECCS), hoy más que nunca fortalece la calidad de los servicios que se brindan a pacientes en condiciones de alta complejidad.

El funcionario reconoció el compromiso del personal que integra esta unidad especializada y reconoció la labor del personal de enfermería, médicos cirujanos, anestesiólogos, pediatras, internistas, urgenciólogos e intensivistas, quienes acompañan a los pacientes durante sus procesos de atención y recuperación.

Asimismo, agradeció el trabajo de terapeutas, psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales y personal administrativo, cuya participación permite brindar una atención integral, fortalecer la rehabilitación y contribuir a que los pacientes tengan mayores oportunidades de reincorporarse a su vida cotidiana.

De 2009 a 2026, el CECCS ha otorgado atención a 2 mil 371 pacientes, de los cuales mil 605 fueron adultos y 766 pediátricos, consolidándose como una unidad de referencia para la atención de casos que requieren servicios médicos altamente especializados.

En 2025 fueron atendidos 87 pacientes, mientras que en 2026 suman hasta septiembre 84, quienes requieren una atención médica integral y de alta complejidad.

Además, durante 2025 se realizaron mil 907 procedimientos quirúrgicos a pacientes, mientras que hasta septiembre de 2026 la cifra alcanzó los 2 mil 524. Entre las intervenciones destacan los injertos óseos y de piel, principalmente para atender lesiones y secuelas ocasionadas por accidentes como quemaduras.

El Centro cuenta con atención médica y quirúrgica, terapia intensiva, rehabilitación física y apoyo psicológico, elementos que permiten ofrecer un abordaje integral a las personas que enfrentan condiciones críticas y lesiones de alta complejidad.

El doctor Josué Francisco Cardoso Linares encargado de despacho del Centro Estatal de Cuidados Críticos señaló que más que nunca se redoblan los servicios y la coordinación de los equipos de trabajo.

Cardoso Linares es médico cirujano y partero, con Maestría en Administración de Instituciones de Salud y experiencia en administración de servicios sanitarios, urgencias médicas y gestión hospitalaria, así como en coordinación de equipos multidisciplinarios y planeación estratégica.

Como parte de su trayectoria profesional se desempeñó como coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, donde participó en la coordinación de ambulancias, referencias y traslados, regulación de la atención prehospitalaria e implementación de protocolos para emergencias médicas.