“Smaly Alvarado” del barrio al ring, busca alejar a los jóvenes de las drogas a través del boxeo

Irapuato, Guanajuato.- Lo que comenzó como una decisión inesperada para cambiar su condición física terminó convirtiéndose en una pasión que hoy busca transmitir a las nuevas generaciones. Smaly Alvarado, boxeador y entrenador de 27 años, quiere aprovechar su experiencia en el ring para ayudar a jóvenes de colonias populares a encontrar en el deporte una alternativa frente a las drogas y los entornos de riesgo.

Su historia con el boxeo comenzó cuando tenía 14 años y medio. A diferencia de otros deportistas, al principio no sentía interés por esta disciplina e incluso prefería que cambiaran las peleas cuando las veía. Sin embargo, motivado por la intención de mejorar su condición física, decidió pedirle a su padre que lo inscribiera en un gimnasio.

Aunque los primeros entrenamientos fueron complicados debido a su peso y a la falta de condición física, poco a poco encontró en el boxeo algo más que golpes y combates, una actividad que le permitió desarrollar disciplina, convivir con otras personas y descubrir una pasión que lo acompañaría durante más de una década.

“Me gustó mucho por la condición que tenía, porque estaba gordito, pero le seguí echando ganas. Llega un momento en el que te gusta, no tanto por los golpes, sino por el ejercicio y la convivencia”, recordó.

Más de una década arriba del ring

Después de 12 años practicando boxeo, Alvarado ha acumulado una importante experiencia en el ámbito amateur. De acuerdo con su testimonio, ha participado en alrededor de 270 peleas, con seis derrotas y sin empates, además de combates de exhibición.

Ahora, su objetivo es continuar desarrollándose como boxeador y aprovechar las oportunidades que se le presenten para avanzar en su carrera profesional.

Recientemente, obtuvo una victoria que le permitió mantener el ánimo y la motivación para continuar preparándose. Entre sus planes está disputar más combates durante el próximo año y, si las condiciones se mantienen, buscar una oportunidad para pelear en Estados Unidos hacia finales de ese periodo.

Explicó que trabaja con un promotor que le ayuda a gestionar las oportunidades para competir, mientras que también cuenta con patrocinadores que contribuyen a impulsar su trayectoria.

Para Smaly, cada pelea representa una oportunidad para demostrar sus capacidades y seguir creciendo en un deporte que exige preparación física, disciplina y estrategia.

Del peleador al entrenador

Aunque durante sus primeros años su atención estaba centrada en su propia carrera, con el tiempo descubrió otra faceta del boxeo, enseñar.

La oportunidad de comenzar a entrenar a otras personas llegó gracias a un amigo que lo invitó a compartir sus conocimientos. Conforme avanzó en esta labor, encontró satisfacción en ayudar a otros a aprender y mejorar sus habilidades.

Hoy, esa experiencia como entrenador también forma parte de sus aspiraciones. Más allá de formar deportistas, busca que quienes se acerquen al gimnasio encuentren una actividad que contribuya a su desarrollo personal.

Quiere alejar a los jóvenes de las drogas

Uno de los proyectos que más entusiasma a Alvarado es impulsar una iniciativa deportiva dirigida a jóvenes de colonias populares, donde, desde su experiencia, existen personas con talento y ganas de salir adelante, pero que enfrentan dificultades relacionadas con el consumo de drogas y la falta de oportunidades.

Alvarado reconoce que conoce de cerca las condiciones que viven algunos jóvenes de estos sectores. Explicó que hay quienes crecen sin sus padres o quedan al cuidado de sus abuelos y que, ante la falta de alternativas, pueden terminar involucrándose en situaciones que afectan su futuro.

Por ello, busca que el boxeo se convierta en una opción para ocupar su tiempo, desarrollar habilidades y encontrar nuevas motivaciones.

Su intención es gestionar apoyos que le permitan adquirir equipo y materiales para que más jóvenes puedan practicar este deporte sin que la falta de dinero sea un impedimento.

El entrenador aclaró que su objetivo no es obtener un beneficio económico personal, sino conseguir los recursos necesarios para equipar un espacio donde los jóvenes puedan entrenar.

Para avanzar con esta iniciativa, señaló que ya conversa con un conocido para explorar alternativas de apoyo, con la intención de hacer realidad el proyecto y comenzar a trabajar con quienes estén interesados en practicar boxeo.