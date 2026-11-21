Sinaloa.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como líder de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, durante un operativo realizado la noche del viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, la captura se concretó mediante un despliegue de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia y coordinación con autoridades de Estados Unidos.

Junto con “El Chapo Isidro” fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, así como José “N”, señalado como operador financiero del grupo.

La operación habría sido recibida con disparos de arma de fuego y explosivos por parte de presuntos integrantes de la organización criminal. Tras las detenciones, se registraron enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de Sinaloa.

La Defensa informó que los bloqueos se presentaron en los municipios de Ahome, Guasave, Guamúchil y Navolato, por lo que se activó un operativo para restablecer la circulación y proteger a la población.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

“El Chapo Isidro” cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

También figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en Sinaloa tras los hechos violentos derivados del operativo.

Con información de la Secretaría de la Defensa Nacional.