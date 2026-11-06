“Viejito” y un colombiano detenidos por robo a farmacia en Irapuato

Ernesto de 72 años, originario del Estado de México, y Mauricio de 32 años, de origen colombiano, fueron detenidos como los presuntos responsables

Redacción Notus5 noviembre, 2026
Ernesto de 72 años, originario del Estado de México, y Mauricio de 32 años, de origen colombiano, fueron detenidos como los presuntos responsables de entrar a robar una farmacia.

Irapuato, Guanajuato.- Ernesto de 72 años, originario del Estado de México, y Mauricio de 32 años, de origen colombiano, fueron detenidos como los presuntos responsables de entrar a robar una farmacia, en Irapuato. Los supuestos delincuentes tenían tarjetas y varias terminales bancarias.

La policía municipal desplegó un operativo de búsqueda, luego de que recibieron un llamado por medio del sistema de Emergencias 911 en el que les alertaban sobre un par de delincuentes, que minutos antes, habían entrado a robar a una farmacia.

La policía de Irapuato, logró ubicar el vehículo en el que viajaban Ernesto de 72 años, originario del Estado de México, y Mauricio de 32 años, de origen colombiano; al ser revisados les fueron aseguradas mercancía, tarjetas y terminales bancarias.

Redacción Notus5 noviembre, 2026

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