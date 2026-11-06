Abuelito de 94 años está desaparecido en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El señor Juan de 94 años, habitante de la comunidad San Antonio de la Presa, se extravió el 5 de noviembre. Elementos de seguridad de Manuel Doblado desplegaron un operativo de búsqueda y piden apoyo de la población para localizarlo.
Don Juan vestía camisa azul a cuadros y pantalón beige, sombrero blanco y botas de hule blanco y se perdió aproximadamente a las 2 y media de la tarde. Es un hombre de complexión delgada, piel morena, ojos color café oscuro, nariz ancha, bigote y boca pequeña.
Vecinos en compañía de Protección Civil y ayuda intermunicipal continúan tratando de encontrarlo. Se teme por su seguridad debido a su edad avanzada.
El municipio solicitó llamar al número de emergencias 911 en caso de contar con alguna información de su paradero.