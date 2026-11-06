“Corren” al presidente de Real Refineros FC de Salamanca

Carlos Filiberto Orozco López releva a Julio César López Hernández; apenas era su primera temporada en la Liga Premier

Redacción Notus5 noviembre, 2026
club de Salamanca Real Refineros FC

Salamanca, Guanajuato.- El club de Salamanca Real Refineros FC informó que Julio César López Hernández deja el cargo y que Carlos Filiberto Orozco López asume la presidencia.

En un comunicado, la directiva agradeció a López Hernández su “compromiso, dedicación y trabajo durante su paso por el proyecto”, y le deseó éxito en sus próximos retos profesionales, aunque el club no explicó las razones del cambio ni precisó si la salida fue decisión del directivo o de la institución.

Sobre Orozco López, la institución expresó su confianza en que “su liderazgo contribuirá al crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución” y el escueto documento no incluye detalles sobre su trayectoria ni sobre sus planes al frente del equipo, tampoco menciona al cuerpo técnico ni a la plantilla.

El relevo llega en la temporada de debut del equipo, con el que el futbol profesional regresó a Salamanca en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. El conjunto juega como local en el Estadio Olímpico Sección 24 y es dirigido por el exfutbolista Héctor Mancilla, presentado en agosto como su primer técnico.

En lo deportivo, Real Refineros viene de cortar una racha de seis partidos sin ganar, pues en la jornada 10 venció 3-2 a Guerreros de Autlán como local, resultado que lo llevó a 9 puntos y lo colocó de manera momentánea en el octavo lugar del Grupo 2 de la Premier A.

Desplegado sobre la salida del presidente del equipo Real Refineros FC

Redacción Notus5 noviembre, 2026

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