Fallece por quemaduras trabajadora de PEMEX en poliducto Salamanca-Guadalajara

Tototlán, Jalisco.- Fernanda Sierra, integrante del Departamento de Ductos Guadalajara murió tras un incendio en el poliducto Salamanca-Guadalajara, el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que conecta la ciudad guanajuatense con la capital de Jalisco. Al igual tres trabajadores resultaron lesionados en el incidente ocurrido el jueves 6 de noviembre a la altura del municipio de Tototlán, Jalisco.

Pemex informó en una tarjeta informativa que el fuego se produjo mientras el personal limpiaba el ducto y retiraba sedimentos de su interior, aunque la empresa no explicó qué provocó el fuego ni a qué hora ocurrió.

Tras el incidente se activó el Plan de Respuesta a Emergencias de la petrolera, donde personal de Pemex trabajó junto con Protección Civil y bomberos estatales y municipales para apagar el fuego asegurando que el incendio ya fue sofocado y afirmó que “el incidente no representa riesgo para la población”.

Hay que señalar que los cuatro lesionados son trabajadores y recibieron atención médica de inmediato; dos fueron llevados a la Clínica San Javier, en Guadalajara, y uno al IMSS de Ocotlán. El cuarto fue atendido en el lugar.

Fernanda Sierra, adscrita al Departamento de Ductos Guadalajara, falleció este viernes luego de resultar gravemente herida durante las labores de limpieza en Tototlán, Jalisco; ella sufrió quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo y, pese a recibir atención médica especializada, no logró sobrevivir.