Ciclistas llenan las calles de Cuerámaro antes de adentrarse en la Sierra

Cuerámaro, Guanajuato.- Un total de 160 ciclistas participaron en la ruta organizada por el Club Alas Caídas Cuerámaro. El recorrido fue por senderos en la Sierra de Pénjamo.

Las principales calles de Cuerámaro y montañas se llenaron de ciclistas que “degustan” los paisajes y la majestuosa naturaleza de la Sierra de Pénjamo con una jornada que comenzó desde las 6 de la mañana en el Balneario Las Palmas.

Los organizadores, dijeron que más allá del reto físico, la ruta tiene un mensaje claro “el apoyo incondicional a nuestros deportistas. Fomentar el deporte es mantener mentes y cuerpos sanos en nuestra comunidad. Ver a tanta gente unida por el ciclismo y la naturaleza nos llena de orgullo; definitivamente, estos son los eventos que valen la pena aplaudir, respaldar y, sobre todo, difundir a lo grande”.