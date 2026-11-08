Ciclistas llenan las calles de Cuerámaro antes de adentrarse en la Sierra

Un total de 160 ciclistas participaron en la ruta organizada por el Club Alas Caídas Cuerámaro

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Cuerámaro, Guanajuato.- Un total de 160 ciclistas participaron en la ruta organizada por el Club Alas Caídas Cuerámaro. El recorrido fue por senderos en la Sierra de Pénjamo.

Las principales calles de Cuerámaro y montañas se llenaron de ciclistas que “degustan” los paisajes y la majestuosa naturaleza de la Sierra de Pénjamo con una jornada que comenzó desde las 6 de la mañana en el Balneario Las Palmas.

Los organizadores, dijeron que más allá del reto físico, la ruta tiene un mensaje claro “el apoyo incondicional a nuestros deportistas. Fomentar el deporte es mantener mentes y cuerpos sanos en nuestra comunidad. Ver a tanta gente unida por el ciclismo y la naturaleza nos llena de orgullo; definitivamente, estos son los eventos que valen la pena aplaudir, respaldar y, sobre todo, difundir a lo grande”.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información