Job Gallardo arranca nueva pavimentación en la colonia San Juan de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Una nueva obra de pavimentación comenzó en la colonia San Juan, en el municipio de Abasolo, como parte de los trabajos de infraestructura que impulsa el gobierno encabezado por el alcalde Job Gallardo.

Fue el propio presidente municipal quien dio a conocer el arranque de esta obra a través de sus redes sociales, donde señaló que cada semana su administración busca avanzar con nuevos proyectos y atender las solicitudes de diferentes sectores de la población.

“Arrancamos otra pavimentación más, ahora en la colonia San Juan. Cada semana avanzamos más y llegamos a más lugares donde nos están esperando”, compartió el alcalde.

Gallardo reconoció que los trabajos de infraestructura requieren tiempo y continuidad, pero sostuvo que su administración ha impulsado más acciones que gobiernos anteriores.

“Roma no se hizo en un día, pero hemos ayudado más que cualquier gobierno anterior. Seguimos avanzando y cumpliendo compromisos”, expresó.

Con el inicio de esta pavimentación, el gobierno municipal busca continuar con el mejoramiento de las vialidades y atender las necesidades de infraestructura en las colonias de Abasolo.

El alcalde reiteró que su administración mantendrá el desarrollo de obras en distintos puntos del municipio, con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.