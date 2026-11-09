Detiene a dos hombres armados en distintos puntos de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Irapuato en distintos hechos, luego de que durante las intervenciones les aseguraran un arma y 11 cartuchos útiles a cada uno.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), uno de los detenidos fue identificado como Humberto “N”, de 25 años, quien fue intervenido tras la atención de un reporte en la comunidad de San José de Jorge López.

En un segundo hecho, registrado durante recorridos de vigilancia en la colonia San Juan de Retana, los policías detuvieron a Edgar “N”, de 40 años, a quien también le encontraron un arma de fuego y 11 cartuchos útiles.

En ambos casos, los elementos municipales aseguraron las armas y las municiones, y posteriormente trasladaron a los dos hombres, junto con lo decomisado, ante la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre estas detenciones como parte de las acciones de vigilancia y prevención del delito en el municipio.