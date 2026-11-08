Desaparece Abril de 19 años, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó el Protocolo Alba para localizar a Jessica Abril Rocha Esquivel, de 19 años. La joven fue vista por última vez el viernes 6 de noviembre en Irapuato.

De acuerdo con la ficha oficial, Jessica Abril mide 1.60 metros, tiene cabello negro y ondulado y ojos café oscuro. Como señas particulares, presenta un lunar cerca de la nariz y perforaciones en las orejas. El día de su desaparición vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul.

La ficha no detalla el punto exacto donde fue vista por última vez.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse al 800 368 6242 o al número de emergencias 911. Los reportes pueden hacerse de forma anónima.