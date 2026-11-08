Emboscan a militares en Valtierrilla; hay 2 soldados heridos

Hombres armados atacaron una patrulla de la Defensa en el camino a Puerto de Valle; autoridades de los tres niveles buscaron a los agresores por tierra y aire, pero no los capturaron

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron heridos, tras ser atacados a balazos por un grupo armado en la comunidad de Valtierrilla, en Salamanca.

La agresión ocurrió entre las 19:00 y las 19:40 horas, según distintos reportes, cuando los militares realizaban labores de patrullaje en la salida de Valtierrilla hacia Puerto de Valle, en las inmediaciones de la calle Josefa Ortiz de Domínguez y del puente que conecta ambas comunidades, cerca del río Lerma.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes les cerraron el paso y comenzaron a dispararles señalando que dos soldados resultaron con lesionados de gravedad, siendo llevados a recibir atención médica al hospital militar, donde su estado se reportó como delicado.

Tras el ataque, corporaciones municipales, estatales y federales desplegaron un operativo en la ribera del río y en los caminos hacia Puerto de Valle y Celaya, con apoyo de un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, aunque no hubo detenidos.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

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