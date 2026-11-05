Valle de Santiago: hallan a adolescente sin vida en casa abandonada

Valle de Santiago, Guanajuato.- Jennifer, una adolescente que estaba a punto de cumplir 16 años, fue encontrada sin vida dentro de una casa abandonada en Valle de Santiago. El hecho ocurrió el pasado martes 3 de noviembre en la colonia Francisco Villa.

Vecinos de la calle Querétaro denunciaron la presencia de olores desagradables en el predio que se encuentra detrás del panteón municipal. Cuando los elementos de seguridad acudieron, confirmaron la presencia de un cadáver con aparentes signos de violencia. Versiones preliminares señalaron que la víctima estaba maniatada.

Al parecer, la persona vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra y tenis blancos. Días después, se dio a conocer que se trataba de Jennifer Marlene Martínez Miranda, una adolescente de casi 16 años. Cabe señalar que el 13 de enero, la joven había sido reportada como desaparecida y el 17 de enero se desactivó su ficha, informando que fue localizada.