Impacta en la capital megaoperativo contra el narco

Guanajuato, Guanajuato.- La tarde de este miércoles, la capital del estado fue sacudida por el ulular de patrullas de policías municipal y estatales, junto con unidades de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Zonas de El Encino y la calle Alhóndiga fueron bloqueadas. La razón: cateos con al menos cinco personas detenidas, presuntamente relacionados con narcotráfico y homicidio.

Los hechos se registraron en distintos puntos de la capital dejó, de manera preliminar, al menos cinco personas detenidas: dos mujeres y tres hombres. Hubo cierres viales en varias zonas de la ciudad, entre ellas los accesos al Panteón Nuevo.

El despliegue se realizó durante la tarde del miércoles. Participaron agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, además de policías municipales. Se estima que en total participarían unos 60 elementos de diversas corporaciones.

Las intervenciones se llevaron a cabo en sectores como Panteón Nuevo, El Encino y la zona de Plaza de Toros, así como movimiento de corporaciones en Pueblito de Rocha, Las Bateas y Marfil.

Se trata de la zona donde se han registrado la mayor parte de los más de 50 homicidios registrados en lo que va de la presente administración.

En la subida al Panteón Nuevo, en las inmediaciones de la Secretaría de Ecología, se restringió el paso vehicular mientras se desarrollaban las acciones. El hecho generó alarma y protestas entre personas que no podían acceder a sus casas.

Incluso, los medios de comunicación fueron bloqueados calleas antes de los lugares donde se registraron los cateos. Más tarde fue bloqueada la calle Alhóndiga, en las inmediaciones de la sede de la policía preventiva, pues ahí fueron encerradas las personas detenidas para pasar a declarar al ministerio público, cuyas oficinas se encuentran a unos 100 metros de las celdas de la comisaría.

Finalmente, las cinco personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica. No se han dado a conocer sus identidades ni los delitos que se investigan, pero datos de vecinos de El Encino señalan que al menos tres de ellos eran vendedores de droga que operaban en el rumbo.