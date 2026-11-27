Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) alcanzó una matrícula histórica de 43 mil estudiantes durante el ciclo escolar 2026-2027, distribuidos en 56 planteles de 40 municipios. Durante 2026, la institución también reportó avances en innovación, formación tecnológica, infraestructura y vinculación educativa.

Estudiantes destacan en competencias internacionales

Entre los principales resultados sobresale el cuarto lugar mundial en el RobotChallenge 2026, celebrado en Beijing, China, obtenido por estudiantes del Plantel Irapuato I con su robot Vinder Jr. También consiguieron el primer lugar en Japan Sumo Irapuato 2026.

En ciencia, Melanie Rivera y Natalia Aranda, del Plantel Guanajuato, obtuvieron una medalla de oro internacional en INFOMATRIX Bolivia 2026 con un proyecto de tortilla funcional elaborada a base de maíz azul y chapulín.

Además, el Colegio consiguió 20 reconocimientos en Track Talents 2026 y ocho distinciones en ExpoCiencias Guanajuato.

Impulsan convenios y oportunidades educativas

El CECyTEG estableció convenios con el Tecnológico Nacional de México para facilitar el acceso directo de más de 13 mil egresados cada año a instituciones de este sistema, sin examen de admisión.

También fortaleció su colaboración con universidades tecnológicas y politécnicas, así como con el Banco Interamericano de Desarrollo, para impulsar proyectos de inteligencia artificial y mejorar los procesos de aprendizaje.

En materia de internacionalización, 26 estudiantes y recién egresados participaron en programas de voluntariado en siete países, mientras que tres docentes recibieron capacitación especializada en Japón.

Destinan más de 109 millones de pesos a infraestructura

En materia de infraestructura, el Colegio reportó una inversión de 109 millones 817 mil pesos en obras y mejoras para 31 planteles, en beneficio de 28 mil 962 estudiantes.

También destinó 12 millones de pesos a tres laboratorios tecnológicos STEAM 360, ubicados en Irapuato I, Salamanca y León I, con capacidad para atender a 7 mil estudiantes por semestre.

En Purísima del Rincón I se habilitó un quirófano de prácticas con una inversión de más de 1.6 millones de pesos para fortalecer la formación de estudiantes de Enfermería General.

Refuerzan deporte, cultura y bienestar estudiantil

En el ámbito deportivo, Guanajuato fue designado como sede del Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2027. Durante este año, 530 deportistas de 40 planteles participaron en el Encuentro Deportivo InterCECyTEG.

También se realizaron actividades culturales y cívicas, con la participación de cientos de estudiantes, además de integrar a 290 jóvenes líderes en la Red de Jóvenes CECyTEG.

En materia de bienestar, el programa Saludablemente Joven atendió gratuitamente a 1 mil 13 estudiantes mediante servicios de acompañamiento emocional. Asimismo, Caminemos Juntos alcanzó 13 mil familias graduadas durante la generación 2023-2026.

Con estos resultados, el CECyTEG, bajo la dirección de Esther Angélica Medina Rivero, reportó avances en cobertura educativa, innovación, infraestructura y formación integral, bajo el principio de Educación con Valor Humano.