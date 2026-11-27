Guanajuato, Gto.- El nuevo Hospital General de Zona (HGZ) No. 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Guanajuato capital, realizó su primera cirugía, con lo que inició formalmente las actividades en el área de quirófanos. La intervención se llevó a cabo durante la 13ª Jornada de Cirugía de Catarata y benefició a Gloria “N”, una mujer de 73 años que esperaba desde hacía dos meses para recuperar parte de su capacidad visual.

Una cirugía que busca devolverle la independencia

Gloria “N”, originaria de Guanajuato capital, fue la primera paciente intervenida en los quirófanos del nuevo hospital. La mujer relató que sus problemas de visión dificultaban actividades cotidianas como limpiar, lavar y realizar las labores del hogar.

Explicó que fue su médica familiar quien le otorgó el pase para la cirugía y que recibir la noticia le provocó una gran alegría, pues considera que la vista es fundamental para mantener su independencia.

“Soy ama de casa y se me dificultaba limpiar, lavar y hacer mis ocupaciones del hogar. A mí me dio el pase la doctora familiar que me atiende. Sentí mucha alegría porque uno ya de grande necesita su vista hasta para poder caminar”, compartió.

La paciente también expresó su agradecimiento por la atención recibida en el IMSS y destacó el trato de los médicos que la han atendido a lo largo de los años.

Entre sus actividades favoritas se encuentra tejer con gancho y dos agujas, por lo que espera recuperar su visión para retomar esta afición y continuar elaborando rebozos y carpetas.

Además, señaló que las nuevas instalaciones ofrecen espacios más amplios y servicios que anteriormente no estaban disponibles en su unidad médica, lo que evitaba que tuviera que trasladarse a León u otras ciudades para recibir atención.

Jornada multidisciplinaria para reducir tiempos de espera

El coordinador auxiliar de Gestión Médica, Víctor Pérez Berlanga, explicó que las jornadas de cirugía de catarata requieren la participación de diferentes áreas del personal de salud, entre ellas Enfermería, pasantes de Medicina, Oftalmología, asistentes médicas, Trabajo Social y personal administrativo.

Indicó que el objetivo es atender a pacientes que se encuentran en lista de espera, reducir los tiempos para recibir una cirugía y favorecer una recuperación más rápida.

También destacó la satisfacción del personal médico al observar que las personas beneficiadas recuperan su visión y pueden retomar sus actividades cotidianas.

Nuevo hospital amplía de 10 a 23 especialidades médicas

Uno de los principales cambios del nuevo HGZ No. 10 es el incremento de los servicios disponibles para la población derechohabiente.

Mientras que el anterior hospital ubicado en El Cantador contaba con 10 especialidades, las nuevas instalaciones ofrecerán atención en 23 especialidades médicas y quirúrgicas.

Entre ellas se encuentran:

Audiología.

Cardiología.

Cirugía General.

Dermatología.

Endocrinología.

Gastroenterología.

Ginecología y Obstetricia.

Medicina Interna.

Nefrología.

Oftalmología.

Traumatología y Ortopedia.

Otorrinolaringología.

Pediatría Médica.

Psicología.

Psiquiatría.

La ampliación de los servicios busca responder a la creciente demanda de atención médica y evitar que los pacientes tengan que trasladarse a otras ciudades para recibir consultas y tratamientos especializados.

Hospital beneficiará a Guanajuato capital y municipios de la región

El nuevo hospital no solamente atenderá a la población derechohabiente de Guanajuato capital, sino también a habitantes de Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Diego de la Unión.

La puesta en marcha de sus quirófanos y la ampliación de su cartera de especialidades forman parte de las acciones del IMSS y del Gobierno Federal para fortalecer la infraestructura de salud en Guanajuato.

Con su primera intervención quirúrgica, el HGZ No. 10 comienza una nueva etapa de atención médica, con instalaciones que permitirán ampliar los servicios y acercar especialidades a pacientes de distintos municipios de la entidad.