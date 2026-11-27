Guanajuato, Gto.- Guanajuato ha aplicado más de 123 mil pruebas rápidas de VIH durante 2026, cifra que lo coloca en el tercer lugar nacional en detección de esta infección. La Secretaría de Salud estatal destacó que estos resultados forman parte de las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención integral, con servicios gratuitos y confidenciales para la población.

Guanajuato refuerza la detección y prevención del VIH

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que, en el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la dependencia mantiene su compromiso de ampliar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Estas acciones se desarrollan a través del Programa Estatal de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, que busca incrementar la cobertura de detección y garantizar que las personas que reciben un diagnóstico positivo puedan acceder oportunamente a tratamiento.

Como parte de esta estrategia, se han fortalecido las pruebas rápidas en las unidades médicas y mediante jornadas comunitarias, con el propósito de acercar los servicios a más personas y reducir las barreras de acceso.

También se promueve la aplicación de pruebas durante el control prenatal y en centros penitenciarios, además de facilitar la vinculación de quienes reciben un diagnóstico positivo con servicios especializados para iniciar tratamiento antirretroviral lo antes posible.

Ofrecen atención integral a 4 mil personas que viven con VIH

En materia de atención médica, Guanajuato cuenta con tres Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), ubicados en León, Irapuato y Celaya.

En estos espacios se proporciona atención integral y multidisciplinaria a alrededor de 4 mil personas que viven con VIH.

La Secretaría de Salud también destacó que la entidad mantiene niveles de indetectabilidad viral superiores a la media nacional, además de encontrarse entre los estados con menores tasas de mortalidad por VIH y sida.

De acuerdo con la dependencia, estos indicadores reflejan avances en el control de la infección y en la continuidad de los tratamientos. El diagnóstico oportuno y el acceso a medicamentos antirretrovirales permiten mantener la salud, alcanzar una carga viral indetectable y mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH.

Promueven el uso de PrEP, PEP y preservativos

La prevención también contempla distintas alternativas para reducir el riesgo de transmisión del VIH. Entre ellas se encuentra la distribución de preservativos, la orientación en salud sexual y la promoción de la profilaxis preexposición (PrEP) y posexposición (PEP).

Estas opciones permiten prevenir la infección antes o después de una posible exposición al virus, como parte de una estrategia de prevención combinada.

En el marco del Día Mundial del Sida 2026, bajo el lema de ONUSIDA “Acabar con el sida empieza por el acceso”, la Secretaría de Salud hizo un llamado a garantizar que todas las personas puedan recibir servicios de prevención, pruebas y tratamiento sin estigma ni discriminación.

Finalmente, la dependencia invitó a la población a realizarse una prueba rápida de VIH, disponible de manera gratuita y confidencial en las unidades de salud del estado.

La detección oportuna permite conocer el estado de salud y, en caso de obtener un resultado positivo, acceder a atención médica e iniciar el tratamiento correspondiente.