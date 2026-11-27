Irapuato, Guanajuato.- El talento deportivo de Irapuato tuvo su reconocimiento con la entrega del Premio Municipal del Deporte 2026, ceremonia en la que fueron distinguidos atletas, entrenadores y promotores por sus resultados, trayectoria y contribución al desarrollo del deporte en el municipio. Durante el evento, organizado por el Gobierno Municipal a través de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), también se entregaron medallas, reconocimientos y estímulos económicos, además de presentar la nueva piel deportiva 2026.

Irapuato suma 40 medallas en competencias nacionales

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones del Módulo Comudaj, la directora de esta comisión, Janet Estrada Ponce, destacó los resultados obtenidos por las y los deportistas irapuatenses durante el año, así como el esfuerzo que existe detrás de cada logro.

Informó que, durante 2026, el municipio tuvo presencia en 21 disciplinas deportivas dentro de la Olimpiada Nacional, Paralimpiada Nacional y Juegos Nacionales Populares.

Como resultado de estas participaciones, Irapuato consiguió 40 medallas: 19 de oro, siete de plata y 14 de bronce. Además, señaló que actualmente se reconoce a 103 deportistas, acompañados por 35 entrenadores.

Estrada Ponce destacó que más allá de las marcas y los resultados, cada reconocimiento representa historias de esfuerzo, sacrificio y superación.

Reconocen el respaldo de familias y entrenadores

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, felicitó a las y los deportistas nominados y galardonados, pero también reconoció el papel de sus familias y entrenadores en el desarrollo de sus carreras.

La alcaldesa destacó que el acompañamiento y la motivación de quienes están detrás de cada atleta han sido fundamentales para alcanzar sus objetivos. También señaló que durante los últimos cinco años ha observado una evolución en el talento deportivo de Irapuato.

“Quiero agradecer el día de hoy a sus familias, porque sin su apoyo, estos jóvenes no hubieran llegado hasta donde han llegado; a sus entrenadoras y entrenadores que acompañan y motivan día con día, las y los motivan. A lo largo de los últimos cinco años he visto una evolución en nuestro talento deportivo de Irapuato”, expresó.

Por su parte, Cindy Correa, directora del Deporte, quien acudió en representación de Yendy Cortinas López, directora de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), señaló que el deporte contribuye a transformar vidas, generar oportunidades y fortalecer a la sociedad.

Asimismo, felicitó a quienes recibieron el Premio Municipal del Deporte y reconoció los años de disciplina, sacrificio y pasión que hay detrás de sus trayectorias.

Estos son los ganadores del Premio Municipal del Deporte 2026

Durante la ceremonia se entregaron los galardones y estímulos económicos a las personas seleccionadas en las distintas categorías:

Mención honorífica

Rafael Zermeño Hurtado , por su trayectoria como entrenador de atletismo.

Óscar Figueroa, exseleccionado nacional de gimnasia artística varonil y entrenador desde 1990.

Fomento e impulso de la práctica del deporte

– Carlos Alberto Solís Carrillo.

Deportista convencional mayor de 21 años

– Edna Guzmán Oliva, en frontón.

Deportista convencional juvenil de 16 a 20 años

– Pamela Martínez Morales, en boxeo.

Deportista convencional infantil de 10 a 15 años

– Sergio García Ornelas, en taekwondo.

Entrenadora o entrenador convencional y adaptado

– Enrique Alfaro Rodríguez, entrenador de taekwondo.

Deportista con discapacidad

– Charly Ignacio Aguilera, en paranatación y paratletismo.

Presentan la nueva piel deportiva 2026

Como parte de las actividades, también se presentó la nueva piel deportiva 2026, en un evento que reunió a autoridades, atletas, entrenadores y familiares.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal reconoció los resultados y las trayectorias de quienes representan a Irapuato en distintas disciplinas, además de destacar la importancia de continuar impulsando la práctica deportiva entre la población.