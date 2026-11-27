Guanajuato, Gto.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato avanza en los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Durante una sesión ordinaria de su Consejo Local, se dieron a conocer los avances en las actividades de organización, capacitación y selección del personal que participará en los comicios del próximo 6 de junio de 2027.

Capacitación electoral, una de las prioridades rumbo a 2027

Entre los temas abordados se encuentran el reclutamiento y selección de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), la acreditación de personas interesadas en participar como observadoras electorales y las acciones para mantener actualizado el Padrón Electoral.

Durante la sesión también se destacó la importancia de preparar adecuadamente a quienes tendrán responsabilidades durante la Jornada Electoral, en particular a las personas que integrarán las mesas directivas de casilla.

El objetivo es que cuenten con los conocimientos y herramientas necesarios para desempeñar sus funciones conforme a los principios de legalidad y certeza, fundamentales para el desarrollo de los comicios.

INE e IEEG trabajarán en la preparación de funcionarios de casilla

Al respecto, la presidenta del Consejo Local del INE en Guanajuato, Ana Lilia Pérez Mendoza, explicó que la capacitación contempla distintas etapas, desde la formación inicial de las figuras de supervisión y asistencia electoral hasta los cursos de capacitación y reinstrucción.

El proceso también incluye prácticas y simulacros de la Jornada Electoral, con el acompañamiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Estas actividades buscan preparar a las personas que estarán involucradas directamente en la organización y desarrollo de la votación.

Guanajuato se prepara para las elecciones del 6 de junio de 2027

Con estos trabajos, el INE en Guanajuato continúa avanzando en la preparación del proceso electoral, mediante la coordinación entre instituciones y la participación de las representaciones de los partidos políticos.

La capacitación del personal y la organización de las distintas etapas serán parte de las tareas que acompañarán el camino hacia la jornada de votación del 6 de junio de 2027, con el propósito de contribuir a elecciones confiables, transparentes y justas.