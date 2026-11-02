Auto choca contra muro de contención en la Pénjamo-Abasolo

Aparentemente, dos personas resultaron heridas entre el entronque de San Gabriel y el puente del Río Turbio

Redacción Notus2 noviembre, 2026

Pénjamo Guanajuato.- Un automóvil chocó contra la barra de contención de la carretera Federal Pénjamo-Abasolo. Al parecer, dos personas resultaron lesionadas en la zona del entronque de San Gabriel y el puente del Río Turbio; el carril de baja velocidad fue cerrado por elementos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos, Protección Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional para realizar labores de retiro del vehículo en color rojo y auxiliar a las víctimas, por lo que la autopista fue bloqueada parcialmente.

Se desconoce el grado de salud de los presuntos heridos, así como las causas del aparatoso accidente que dejó la parte delantera del auto con severos daños. Autoridades pidieron a los automovilistas reducir la velocidad en el tramo y mantener precauciones.

Redacción Notus2 noviembre, 2026

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