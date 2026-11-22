Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Por un lado, la conmemoración institucional con Paloma Jiménez Gálvez, hija de El Rey, y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo; por otro, la Comunidad de Amigos de José Alfredo, grupo de políticos y artistas admiradores del vate dolorense; por otro más, Luis Alfredo Jiménez, sobrino nieto del Poeta Musical de México por el lado de la familia Jiménez Medel.

Así se ha conmemorado el aniversario luctuoso número 53 y el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez en ese pueblo de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional de México y del compositor mexicano más reconocido a nivel nacional e internacional.

La noche del viernes. la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la ceremonia del Centenario del Nacimiento de José Alfredo Jiménez. Reconoció a Paloma Jiménez, hija de José Alfredo, por ser la guardiana incansable de un legado que es patrimonio cultural de México y del mundo.

En una ceremonia que contó también con la participación del Presidente Municipal, Adrián Hernández Alejandri, la Secretaria de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles, y el Presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, se dio inicio a un festival de tres días, en el que la ciudad ofrece conciertos, actividades artísticas, recorridos tradicionales, presentaciones literarias y espacios para disfrutar de la gastronomía y las artesanías de Guanajuato. El programa de esta festividad incluyó presentaciones de Lupita Infante, Camila Fernández, Majo Aguilar y Sin Bandera. En esta ocasión no hubo artistas internacionales, sino que se centró en descendientes de cantantes de antaño con gran renombre, como Pedro Infante, Antonio Aguilar y Vicente Fernández. No estuvieron los descendientes de Jorge Negrete, que también destacan en el ámbito del canto de música ranchera y lo hacen con voces de tenores.

Amigos de José Alfredo

El sábado por la mañana, la Comunidad de Amigos de José Alfredo (CAJA) acudió primero por la mañana a la Casa Museo José Alfredo Jiménez, donde rindieron homenaje al compositor. El grupo está integrado por personas políticas de diferentes partidos y otras en retiro y cantantes de la región.

Con la asistencia de personas procedentes de varias partes del país, junto con paloma Jiménez recordaron la trascendencia histórica del José Alfredo. Las personas asistentes conocieron el museo, mismo que además de objetos que muestran la vida del compositor, tiene espectáculos multimedia.

Posteriormente fueron al panteón de Dolores Hidalgo, donde realizaron una bohemia con tequila y mariachis y diferentes cantantes interpretaron piezas del compositor. Más tarde se trasladaron a la finca Bugambilias, ubicada en la congregación de Canos, en el municipio de Celaya, donde continuaron la bohemia con comida, canciones y bebidas espirituosas.

La otra familia

El cantante Luis Alfredo Jiménez, sobrino de José Alfredo Jiménez Medel –hijo del compositor por el lado de su relación con Mary Medel-, encabezó este domingo por la tarde otra bohemia en el Panteón de Dolores Hidalgo. Participaron otros cantantes también descendientes del cantautor dolorense.

El Festival formal termina por la noche.