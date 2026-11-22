Guanajuato, Gto.- “Quiero agradecer a todos por sus hermosas felicitaciones de cumpleaños. Me siento muy afortunado de tener amigos como ustedes que me hacieron sentir especial en mi día. Gracias por sus mensajes, publicaciones y llamadas, cada uno de ellos me hizo sentir realmente querido. Gracias por ser parte de mi vida y por hacerme sentir tan especial. Los abrazo con cariño!!!”

Esto publicó Ludovico Mata Ludovico Mata, presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal a Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) luego del escándalo estallado por la publicación de un video y notas periodísticas donde se le exhibe bailando con personajes femeninos de la danza del Torito para festejar su cumpleaños. El “detalle” es que lo hizo en horas laborales y en instalaciones del organismo, con música de mariachi, comida y bebida.

Como respuesta a lo anterior, SIMAPAG respondió con un comunicado en el que señala que “De manera sorpresiva un grupo de personas que, por estima y aprecio, decidieron organizar un festejo al presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG, Manuel Ludovico Mata Vega por su cumpleaños para compartir con él esta ocasión especial”.

Añade que “se trató de una convivencia de carácter particular, que no correspondió a un evento institucional ni formó parte de las actividades oficiales del organismo” y que “Durante el encuentro no hubo consumo de bebidas alcohólicas y los alimentos compartidos fueron parte del festejo, los cuales fueron cubiertos mediante aportaciones de las personas participantes, también participó el tradicional torito; en este festejo organizado por ciudadanas y ciudadanos no fueron destinados recursos públicos ni presupuesto del SIMAPAG para su realización”.

Y el remate: “es importante señalar que las instalaciones del SIMAPAG corresponden a un inmueble de carácter público, por lo que se mantiene una política de apertura y acceso a la ciudadanía, en el marco de las disposiciones aplicables. El SIMAPAG reitera su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el manejo adecuado de los recursos públicos.

¿Quién es el festejado?

Manuel Ludovico Mata Vega es un funcionario público y operador político de la capital del estado, con más de 15 años de experiencia en la administración municipal y actual presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

Cursó la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Guanajuato, aunque reportes periodísticos como el de En Breve han señalado la ausencia de registro de cédula profesional.

En su currículum oficial reportó haberse desempeñado como director administrativo y de operaciones en la empresa Grupo Bafi S.A. de C.V. a partir de septiembre de 2010.

Su carrera se ha concentrado en el gobierno municipal de la capital, atravesando administraciones priistas y panistas, con una marcada cercanía política al grupo del exalcalde Alejandro Navarro Saldaña y la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez:

Se desempeñó como director de Atención a Sectores Productivos (2013-2015). En octubre de 2015, durante la administración del priista Edgar Castro Cerrillo, fue nombrado director general de Servicios Públicos Municipales, cargo al que renunció en noviembre de 2016. En marzo de 2017 regresó brevemente a la Dirección de Desarrollo Económico.

Tras la llegada de Alejandro Navarro a la presidencia municipal en 2018, Mata Vega fue designado director del Archivo Municipal y posteriormente titular de la Coordinación General de Administración. Continuó en ese puesto al inicio del gobierno de Samantha Smith Gutiérrez (esposa de Navarro). Desde esa área supervisó las compras municipales, contando desde 2022 con autorización del Comité de Adquisiciones para ejercer adjudicaciones directas de hasta 2 millones de pesos.

El 1 de mayo de 2026 fue electo con 8 votos a favor y 1 en contra como presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG para el periodo que concluye en 2030. Su nombramiento en mayo de 2026 recibió críticas de sectores ciudadanos, regidores de oposición y legisladores locales debido a su falta de especialización técnica en materia hidráulica y a sus vínculos políticos y familiares dentro del Ayuntamiento.

En agosto de 2025, medios como POPLab documentaron su aparición en videos de una joyería en Miami mostrando relojes Rolex valuados en al menos 390 mil pesos, monto equivalente a más de ocho meses de su salario bruto como funcionario municipal.

En noviembre de 2026, regidores de oposición solicitaron su destitución tras la difusión de un video donde se observa un festejo con mariachi y un baile dentro de oficinas del organismo operador del agua; tanto Mata Vega como el organismo negaron que se tratara de un evento institucional o que hubiera consumo de alcohol.

Ludovico acalaró que no tomó alcohol, pero goza de cabal salud