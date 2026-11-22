Irapuato, Guanajuato.- Con 19 talleres gratuitos y 10 meses de capacitación, el Gobierno de Irapuato impulsa el autoempleo y el emprendimiento entre habitantes de más de 40 colonias. Mediante el programa “Capacítate con Paso Firme”, las personas adquieren conocimientos y habilidades para desarrollar proyectos propios, generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

Ofrecen capacitación gratuita en cinco Centros Convive

La estrategia, impulsada a través de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, busca acercar oportunidades de formación a personas interesadas en aprender un oficio y fortalecer su independencia económica.

Los talleres se desarrollan en los Centros Convive de San Juan de Retana, Purísima del Jardín, Flores Magón Sur, 24 de Abril y Constitución de Apatzingán.

Entre las 19 opciones de capacitación se encuentran:

Tatuajes y pintacaritas.

Electricidad y plomería.

Cosmetología.

Panadería y repostería.

Globoflexia y manualidades.

Corte y confección.

Barbería.

Masajes.

Uñas y pestañas.

Carpintería.

Además de proporcionar conocimientos técnicos, el programa busca que los participantes conviertan sus habilidades en oportunidades de negocio y nuevas fuentes de ingresos para sus familias.

Talleres también representan apoyo emocional y nuevas oportunidades

Entre las participantes se encuentra Esmeralda Nayeli Salazar Núñez, alumna del taller de pintacaritas en el Centro Convive Flores Magón Sur, quien compartió que esta capacitación también representó un apoyo emocional tras el fallecimiento de su madre.

La formación le permitió encontrar una actividad para distraerse y, al mismo tiempo, adquirir herramientas para emprender sin descuidar a sus hijos.

“Para mí me ayudó mucho en cuestión como terapia, perdí a mi mamá en este año y la verdad fue un gran apoyo porque tengo en qué distraerme; nos ayudan a emprender, a hacer actividades fuera de lo normal o básico de nosotras amas de casa, que se acerquen para que vean las actividades que hay”, expresó.

Por su parte, Adriana Corona Ceballos, egresada del taller de tatuajes en el mismo centro, reconoció la calidad de la enseñanza y agradeció que existan espacios gratuitos para quienes no cuentan con recursos para pagar una escuela privada.

“La verdad se agradece mucho porque habemos personas que no contamos con la suficiencia económica para pagarlo por privado, entonces que haya este tipo de apoyos se agradece; es muy bonito tener una Presidenta como mujer que nos represente, muchas gracias por lo que nos ha brindado, y que no tengan el miedo del qué dirán por ser gratuitos, son los mejores maestros, ya están capacitados, están certificados”, compartió.

Aprender un oficio permite generar ingresos adicionales

La capacitación también representa una oportunidad para complementar los conocimientos profesionales y ampliar las posibilidades laborales.

Así lo señaló Ángel Ramón Muñoz Duarte, estudiante del taller de electricidad y plomería, quien explicó que esta formación le permite adquirir habilidades adicionales a su carrera como ingeniero en Tecnologías de la Información.

“A mi sentir me ha servido mucho tanto profesionalmente como laboralmente, ya que yo soy ingeniero en Tecnologías de la Información y este taller me ha ayudado a complementar mi carrera; si no tenemos a lo mejor trabajo, nosotros podemos complementarlo con otra actividad y también tenemos otro ingreso adicional”, afirmó.

Con el programa “Capacítate con Paso Firme”, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer los Centros Convive como espacios de aprendizaje y desarrollo comunitario, donde adquirir un oficio puede convertirse en una alternativa de autoempleo, independencia económica y bienestar para las familias.