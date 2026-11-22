Irapuato, Guanajuato.- Una camioneta Tracker descapotable de color blanco cayó a un canal de agua sobre la carretera estatal Irapuato-Pueblo Nuevo, la mañana de este domingo.

El accidente se registró a unos metros del corralón municipal, en la salida hacia Pueblo Nuevo.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y de la Policía Preventiva de Irapuato acudieron al lugar para atender la emergencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que provocaron que la unidad terminara dentro del canal.