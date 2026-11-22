León, Guanajuato.- No se disculpó ni aclaró: el Carlos “Gullit” Peña, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de León por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), publicó un comunicado para fijar su postura sobre el señalamiento de haber tocado sin su consentimiento a su competidora Gabriela Echeverría, ex regidora por ese partido.

Este es el texto de exfutbolista, a quien se le señaló también por haber llegado ebrio a una reunión convocada para firmar un acuerdo de civilidad política entre las personas aspirantes a la cantidatura:

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Me dirijo a ustedes con absoluto respeto para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió.

1. En la reunión que sostuvimos en el Restaurante “Pachita” tratamos única y exclusivamente temas para la mejora de la ciudad de León, porque al final del día eso es lo que como ciudadanía queremos: mejorar.

2. Respecto a lo que comenta la señora Gabriela Echeverría, a quien me refiero con todo respeto, les comento que no sucedió de esa forma.

Tengo familia, tengo una madre, tengo hijas, y soy el primero en respetar a las mujeres en todos los sentidos.

Por ello, estoy abierto al diálogo, buscando siempre una conversación sana, de bienestar para todos y para la ciudadanía de mi querido León, Guanajuato, que tanto me ha dado.

Así como esta querida ciudad me ha dado tanto, quiero retribuirle desde mi trinchera y con el apoyo de todos los presentes en dicho restaurante.

Agradezco a quienes me apoyan y me acompañan en esta nueva etapa de mi vida.

Con cariño y respeto,

Carlos “El Gullit” Peña

LEÓN, GUANAJUATO