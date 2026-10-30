“Una luz para no olvidar”: festival de Día de Muertos en Abasolo

El tercer festival dio inicio con una noche llena de color, creatividad y tradición para conmemorar a los que ya no están

Redacción Notus30 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Con una noche llena de color, creatividad y tradición, el municipio de Abasolo dio inicio al Tercer Festival de Día de Muertos “Una Luz para no Olvidar”, con actividades que reunieron a las familias para celebrar una de las costumbres más representativas de nuestra cultura.

Como parte de esta apertura se llevó a cabo el Concurso de Catrinas, donde las y los participantes destacaron por su talento, dedicación y creatividad, dando muestra de la riqueza de nuestras tradiciones. La celebración también contó con un espectáculo piromusical que iluminó el cielo de Abasolo y brindó un momento especial a las personas asistentes.

Durante esta actividad se reconoció a las y los ganadores del Concurso de Catrinas, así como a todas las personas que formaron parte de esta convocatoria, contribuyendo con su participación al desarrollo de esta celebración.

Redacción Notus30 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información