“Una luz para no olvidar”: festival de Día de Muertos en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Con una noche llena de color, creatividad y tradición, el municipio de Abasolo dio inicio al Tercer Festival de Día de Muertos “Una Luz para no Olvidar”, con actividades que reunieron a las familias para celebrar una de las costumbres más representativas de nuestra cultura.

Como parte de esta apertura se llevó a cabo el Concurso de Catrinas, donde las y los participantes destacaron por su talento, dedicación y creatividad, dando muestra de la riqueza de nuestras tradiciones. La celebración también contó con un espectáculo piromusical que iluminó el cielo de Abasolo y brindó un momento especial a las personas asistentes.

Durante esta actividad se reconoció a las y los ganadores del Concurso de Catrinas, así como a todas las personas que formaron parte de esta convocatoria, contribuyendo con su participación al desarrollo de esta celebración.