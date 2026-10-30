Realizan supervisión en panteones de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- A través del área de Protección Civil (PC) de Manuel Doblado se llevaron a cabo visitas de inspección en los 3 panteones que existen en el municipio para detectar espacios que pudieran representar un riesgo para los visitantes.

Tomando en cuenta que los días primero y 2 de noviembre se conmemora nuestros difuntos, y el incremento en la visita que esto representa en los panteones, tanto el área de Protección Civil como de Servicios Públicos se han dado a la tarea de supervisar y dar atención a las condiciones físicas de las instalaciones, barandales, pasillos y zonas de riesgo (como el estado de lápidas y tumbas y detección de panales de abejas).

Además de esto, se aplica la estrategia para la actividad al exterior de los cementerios, con la revisión de las áreas de comercio y accesos para garantizar una estancia segura a los visitantes.

Señaló la titular de PC, María Trinidad Parra, que para ambos días se instalará un puesto de control con las unidades de emergencia en la esquina de la calle Benito Juárez con bulevar San Martín.

Por otra parte, el director de Servicios Públicos, José Luis Valdivia indicó que ya se trabaja en la limpieza de los espacios, y que el horario normal de cierre a las 5 de la tarde se extenderá un poco.

Rehabilitan fachada de panteón en cabecera municipal.

Como parte del programa de rehabilitación de edificios, el panteón municipal también ha sido intervenido; de manera que se le ha dado mantenimiento y pintura a la fachada, en donde además de pintar con tonos neutrales, se ha colocado un mural alusivo al Día de Muertos.

Dentro de las recomendaciones que se emiten a la ciudadanía que se prepara para visitar los panteones de Manuel Doblado, se les solicita no invadir, subir o pisar las lápida o tumbas, mantener el orden al interior de los cementerios; cuidar de los menores de edad, establecer un punto de reunión en caso de extravío, tener a la mano números de emergencia, evitar la introducción de bebidas alcohólicas y respetar los señalamientos.

Panteones:

En cabecera el Panteón Municipal.

En San José de Otates tenemos y,

En San Juan de la Puerta.