UG impulsa 14 invenciones tecnológicas para la industria en Guanajuato

Silao, Guanajuato.- En un encuentro orientado a fortalecer la vinculación tecnológica, la Universidad de Guanajuato (UG), a través del Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento (VIDA UG), participó en la organización de la quinta edición de la Pasarela de Patentes, en colaboración con el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), el Tecnológico de Monterrey Campus León y el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato.

Este foro, que reúne a instituciones académicas y de investigación con representantes de la industria y organismos relacionados con la innovación, permitió dar a conocer tecnologías patentadas y desarrollos en proceso de protección, así como generar espacios de acercamiento entre las personas inventoras y los sectores productivos.

Durante la jornada se presentaron 30 desarrollos tecnológicos, entre patentes, invenciones y prototipos, de los cuales 15 se dieron a conocer mediante exposiciones orales y 15 formaron parte de una exhibición, con el propósito de visibilizar su potencial de licenciamiento, transferencia y aplicación en distintos sectores.

La comunidad UG presentó 14 invenciones, además de otros proyectos de desarrollo tecnológico que reflejan el potencial de la investigación para transformarse en soluciones con impacto social, productivo y de colaboración estratégica.

Proyectos e invenciones presentados por la Universidad de Guanajuato:

Sistema de generación de energía eléctrica para remolque de transporte de carga.

Dispositivo para el trasplante mecanizado de agave en campo.

Procedimiento de cloración, bromación y yodación de arenos y heteroarenos utilizando reactivos de yodo (III) como oxidante.

Procedimiento para la síntesis de heterociclos con núcleo 4H-benzo[d][1,3]oxazina mediante catálisis con complejos de oro (I).

Proceso para la producción de metiletilcetona en un equipo de reacción-separación.

Sistema de hidroterapia con secuencias de proyección de chorro tridimensional y monitoreo remoto.

Válvula multivía de distribución de líquido para mangueras de bajo calibre accionada por motor paso a paso.

Biopesticida para el control de la palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella).

Proceso para la captura y recuperación de dióxido de carbono con el disolvente cloruro de colina/urea (1:2).

Combinación de extractos oleosos de cinco plantas con actividad analgésica y antiinflamatoria.

Sistema óptico para la cuantificación de la concentración de etanol en soluciones acuosas.

Proceso para la producción y purificación de ácido levulínico incorporando un equipo reacción-separación.

Formulación de nuevas suspensiones con propiedades fotocatalíticas antivirales y antimicrobianas.

Películas delgadas de sol-gel dopadas con fibras de agave tequilana y fibras de celulosa, y procedimiento para su obtención.

Durante la inauguración, el Dr. Christian Gómez Solís, Coordinador General del Ecosistema VIDA UG, señaló que el valor de estos encuentros de innovación no se centra únicamente en la exhibición de las patentes, sino en la oportunidad de conocer el talento, las capacidades y el potencial que tienen las personas inventoras para anticiparse a las necesidades futuras de la industria, desde la construcción de soluciones colaborativas.

“Más allá de conocer una patente, un prototipo o una invención, lo verdaderamente importante es reconocer las capacidades de las personas que los desarrollan y su potencial para resolver problemas de las empresas. (…) Tenemos que construir desde ahora las capacidades tecnológicas que permitirán fortalecer la competitividad de Guanajuato en los próximos diez años y responder a las necesidades de las empresas que ya están en el estado y de aquellas que llegarán”, expresó.

En representación del Gobierno del Estado de Guanajuato, acompañó el C. P. Fabricio Ibarra Rocha, encargado de despacho de la Subsecretaría para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, quien destacó el compromiso de la Secretaría de Economía de Guanajuato para fortalecer la vinculación entre el sector público, las instituciones educativas, los centros de investigación y las empresas, con el propósito de impulsar el crecimiento económico, la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de oportunidades para el talento guanajuatense.

“El talento de Guanajuato está presente y se construye todos los días en las aulas. Nuestras universidades e instituciones educativas están formando a las nuevas generaciones que contribuirán al crecimiento económico de los distintos sectores del estado”, afirmó.

Este tipo de iniciativas favorece el acercamiento entre las personas inventoras y representantes del sector productivo, al generar oportunidades de colaboración para el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías.

Como parte del programa, se ofreció la conferencia magistral “De la patente al mercado: cómo convertir innovación y tecnología en negocios escalables”, a cargo del Dr. Jesús Roberto Sánchez Mendiola, de Agave 00 SAPI de C.V.

Además de la charla especializada “Propiedad intelectual y protección de desarrollos tecnológicos”, impartida por la Ing. Marina Olimpia Castro Alvear, Subdirectora de Examen de Fondo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el desarrollo del panel “Experiencias de vinculación entre academia e industria”, que contó con la participación de representantes de Poliespuma del Bajío, SATELSA y Grupo FLOGO, bajo la moderación del Dr. Gabriel Santos Navarro, Director de Ciencia y Tecnología del Instituto de Innovación.

Estas actividades acompañaron a la pasarela de patentes, contribuyendo a visibilizar la oferta tecnológica con potencial de licenciamiento y transferencia desarrollada por las instituciones de educación superior y centros de investigación, al tiempo que generaron espacios de diálogo entre personas inventoras y representantes de organizaciones interesadas en proyectos de innovación.

La Pasarela de Patentes 2026 consolidó su alcance como un espacio de encuentro para la innovación al reunir a 89 asistentes, con la participación de 11 empresas y seis instituciones, entre ellas la UG, el CIO y el Tecnológico de Monterrey, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre la comunidad científica y los sectores productivos.

Esta diversidad de participantes favoreció las oportunidades de vinculación entre las instituciones académicas, los centros de investigación y las empresas, con el propósito de identificar necesidades, explorar posibles aplicaciones de las tecnologías presentadas y generar alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los resultados de investigación.

De esta manera, la Universidad de Guanajuato, a través del Ecosistema VIDA UG, continúa impulsando espacios de colaboración que permiten acercar el conocimiento científico y tecnológico a los sectores público, privado y social, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras para atender las necesidades del entorno.

Para conocer más de la vinculación efectiva con los sectores público, privado y social, consulta los servicios del Ecosistema VIDA UG en https://evida.ugto.mx/