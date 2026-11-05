Pavimentarán acceso a Cerrito de Santiago con inversión de 2.4 millones de pesos

Manuel Doblado, Guanajuato.- El acceso a la comunidad de Cerrito de Santiago, en Manuel Doblado, será mejorado con 370 metros lineales de carpeta asfáltica, mediante una obra que tendrá una inversión municipal de 2 millones 468 mil 601.42 pesos y que también contempla la atención de una de las vialidades hacia San Antonio de la Presa.

El presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, visitó la comunidad para dialogar con las y los habitantes y conocer sus inquietudes sobre los trabajos que comenzaron en la zona.

Durante el arranque de la obra, los vecinos participaron compartiendo los beneficios que esperan de la intervención, principalmente en materia de movilidad y mejoramiento de la imagen de la comunidad.

La delegada Danna Paola Penilla agradeció a las autoridades municipales por los trabajos, al considerar que contribuirán al desarrollo de Cerrito de Santiago.

¿Qué trabajos realizarán en Cerrito de Santiago?

De acuerdo con la información del gobierno municipal, la obra comprende 370 metros lineales e incluye excavaciones, terraplenes, rellenos, base hidráulica, riego de impregnación, colocación de carpeta asfáltica y señalamiento vial.

También se atenderá uno de los accesos hacia la comunidad de San Antonio de la Presa, debido a que el acceso principal por la carretera Tepatitlán-Las Adjuntas quedará inhabilitado durante los trabajos.

Durante su intervención, Alfaro Reyes señaló que la obra responde a una petición que los habitantes habían realizado desde hace tiempo y aseguró que su administración continuará trabajando en el mejoramiento de accesos y calles de las comunidades.

“Lo que queremos es ir avanzando en el desarrollo de cada una de nuestras comunidades con sus accesos, con sus calles”, expresó el alcalde.