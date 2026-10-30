Regidores de Dolores Hidalgo, denuncian a Rosario Corona, una televisora y funcionarios municipales

Guanajuato, Guanajuato.- Regidores de Dolores Hidalgo, denunciaron uso de recursos públicos a favor de funcionarios municipales, la secretaria del nuevo comienzo y una televisora. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), no encontró elementos que hayan incurrido en una falta.

El consejo del IEEG aprobó la resolución del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 04/2026-PSO-CG que se derivó de la denuncia presentada por Gabriel Mata González y Luz Guillermina Méndez Rodríguez regidores del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo.

Los regidores acusaron a Michel Karina Reyes Lucio presidenta del DIF; Adrián Hernández Alejandri como presidente municipal a Óscar Raymundo Hurtado Cervantes director de Comunicación Social; así como de María del Rosario Corona Amador en su carácter de secretaria del Nuevo Comienzo y en contra de la persona moral ROMJO S. A. DE C.V y/o TV Independencia.

En la resolución del IEEG se declaró la inexistencia de las infracciones consistentes en vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral, en específico las infracciones consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos que fueron atribuidas a Michel Karine Reyes Lucio, Adrián Hernández Alejandri, Óscar Raymundo Hurtado Cervantes y María del Rosario Corona Amador.

A su vez se determinó la inexistencia de vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral en su modalidad de promoción personalizada a ROMJO S. A. DE C.V y/o Tv Independencia.

Joaquín del Arco consejero IEEG Gustavo Hernández Martínez, consejero IEEG

Se presentan informes mensuales en sesión ordinaria

En la sesión ordinaria también se presentaron diversos informes como:

Informes que rinde la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General, sobre todas las quejas o denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas.

Informes estadísticos de expedientes de faltas administrativas e imposición de sanciones a las y los servidores públicos del Instituto, correspondientes al tercer trimestre de 2026.

Presentación del Estado de Situación Financiera y Actividades del Instituto.

Informe sobre las renuncias a cargos de consejerías electorales de consejos municipales y distritales, durante el periodo comprendido del 8 al 26 de octubre de 2026.

Informe en Materia de Encuestas y Sondeos de Opinión del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Informe mensual y trimestral de actividades de las direcciones, unidades técnicas y juntas ejecutivas regionales de la Junta Estatal Ejecutiva.

Informe mensual y trimestral del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto.

Informe sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

La sesión completa se puede ver en: