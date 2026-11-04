Tren Querétaro-Irapuato para junio de 2027

Irapuato, Guanajuato.- El primer tren de pasajeros Querétaro-Irapuato está previsto para junio de 2027. El recorrido será de 108 kilómetros y en Guanajuato cruzará Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato.

Proyecto del tren de pasajeros

El proyecto del tren de pasajeros, incluye 10 viaductos, 13 estructuras viales y un túnel ferroviario de más de 1.5 kilómetros en Celaya, detallando que actualmente hay cinco viaductos en construcción, 2 más arrancarán en los próximos días y los tres restantes antes de que termine 2026.

Uno de los más adelantados es el viaducto Basurero, de unos 1,100 metros más accesos, aunado que se dio a conocer de 3 mil 365 puestos directos y 5 mil 773 indirectos.

Tren a 200 kilómetros por hora

La flota del tren de pasajeros será de 47 trenes fabricados por Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y la demanda estimada es de cerca de 4 millones de viajes al año, subrayando que al parecer se alcanzarán velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

Hay que enfatiza que Alstom también es el fabricante de los trenes del Tren Maya y de gran parte de la flota del Metro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Desde Irapuato partiría el siguiente tramo, hacia Guadalajara, subrayando que la Secretaría de la Defensa Nacional está a cargo del tramo y que aún faltan estudios y acercamientos con ejidatarios y comunidades.