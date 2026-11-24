Guanajuato, Guanajuato.- A Diego Rivera, la sociedad guanajuatense no le perdonaba que fuera comunista. Corría la versión de que el muralista decía que no regresaba a su ciudad natal por “mocha” y porque “olía a caca”. El pintor hacía referencia a que el río Guanajuato atravesaba la ciudad y, como era su drenaje al aire libre, generaba una gran pestilencia.

Rivera murió el 24 de noviembre de 1957 y féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano y la bandera nacional, En Guanajuato no se le perdonaban su ideología y sus supuestas afrentas, pero él ya se había reconciliado con la ciudad. Sólo el tiempo permitiría un reconocimiento sin resentimientos. Eso empezó con un hecho ocurrido en 1954:

Un joven intelectual abierto al mundo de su tiempo y a la vez hombre de amor por la cultura y el arte ―Armando Olivares Carrillo―, logró que Diego Rivera fuera homenajeado en la Universidad de Guanajuato. El artista muralista falleció tres años después y el joven rector de la institución que relevó al Colegio del Estado, impulsor de la cultura cervantina en Guanajuato, murió en 1962.

Ambos quedaron unidos en una obra emblemática del Guanajuato que salía de las ruinas post-revolucionarias: Diego de Guanajuato, libro escrito por Olivares Carrillo, publicado por la Universidad de Guanajuato en 1957 y luego reimpreso por Editorial La Rana, del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato.

El distanciamiento

Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en una entonces próspera ciudad de Guanajuato. Fue un parto de gemelos y al año y medio murió su hermano Carlos María. Diego padecía raquitismo y tenía una constitución muy débil, pero sobrevivió, para convertirse en un niño al que le gustaba realizar ilustraciones en sus cuadernos. Vivió esa niñez, empero, entre dos filos: el liberalismo paterno y el catolicismo materno.

Cuando Diego Rivera tenía 10 años de edad, la familia del muralista se vio envuelta en conflictos con gente de su entorno debido a diferencias sobre el culto religioso. Los Rivera Barrientos se fueron de Guanajuato.

Diego comenzó a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos de la capital mexicana y luego fue becado para estudiar en Europa. En 1922 inició su larga carrera de muralista y en 1927 acudió a los festejos de los primeros diez años de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética e inició su abierta carrera como militante comunista. Regresó a México en 1934 y continuó su carrera de pintor y muralista. Su éxito como artista no fue suficiente para que los guanajuatenses le perdonaran su militancia roja.

El acercamiento

Hombre de polémicas, de amores tormentosos y obra tanto de caballete como de muros, mantuvo su lejanía con Guanajuato hasta que en 1954, el primer rector de la Universidad de Guanajuato, Armando Olivares Carrillo, lo invitó a la ciudad para reconocer persona y obra del artista.

Olivares Carrillo, joven intelectual guanajuatense, de prematura muerte, habría de publicar años después las palabras dirigidas a un paisano pródigo que regresaba al redil. Cuidó, empero, abordar al Diego Rivera guanajuatense y pintor y dejar de soslayo al comunista.

Escribió acerca del artista internacionalmente trascendente que no gozó de la fama popular (aunque no menciona que sí gozó de la admiración de los hombres del poder y del amor de las mujeres del arte). Mencionó que “el niño dibujante de Guanajuato”, “el mozalbete de San Carlos”, “el viajero de España” y “el cubista de Montparnasse” tuvo la influencia de José María Velasco, de Guadalupe Posada, de Pablo Picasso y otros grandes de la pintura.

Cita a Fernando Benítez para mencionar la mitomanía de Diego y alude a Frida Kahlo para relacionar al niño-rana con Quanaxhuato (“Cerro de ranas”). Aduce que “Diego es nombre usual en Guanajuato, nombre guanajuatense” y así lo demuestra la existencia del templo de San Diego.

Olivares Carrillo acepta que, en calidad de nativo ausente, Diego Rivera “no piensa mucho en Guanajuato, pero tampoco Guanajuato ha reclamado premiosamente a Diego”. Y añade una frase que se puede aplicar a muchos hijos pródigos de la ciudad: “Tal juego de doble indiferencia no es desamor, sino un fenómeno muy guanajuatense”. Sin embargo, hace un discreto reclamo a un pintor tan ocupado que no ha pintado a y en su ciudad o su estado, como sí lo ha hecho José Clemente Orozco en Jalisco. Luego reclama y justifica: “Guanajuato no lo ha nombrado nunca su hijo predilecto ni le ofreció diplomas ni llaves de ciudad, porque también ha vivido ocupada en soportar la buena carga de las evocaciones platerescas y la carga mala de sus crecientes achaques de miseria”.

Es una ciudad que no se ha ocupado de Diego y que “está acostumbrada a tener hijos grandes, de estatura solemne, y a dejarlos que vayan por el mundo”. Esa vagancia dieguina justifica al dieguino desapego.

Para Olivares Carrillo, el espíritu guanajuatense de Diego está en la filosofía estética y gráfica de su obra mural y la gran similitud entre el pintor y su ciudad es que ambos son rebeldes y aman la libertad. Y no podía ser menos: al describir el caserío multicolor sobre los cerros que flanquean a la cañada, Olivares calificaba a Guanajuato como “la ciudad más cubista que tiene México”.

Y Diego correspondía:

“De las toneladas de tinta que se han gastado en mi favor o en mi contra, es ésta la primera vez en que con claridad se piensa y expresa lo que realmente soy: un guanajuatense”, opinó el pintor antes de su muerte.

El vestigio del reencuentro

En las redes digitales circula la foto de Diego Rivera en su Guanajuato: se le ve en la calle de Pósitos con la periodista y combativa luchadora de izquierdas, la venezolana Teresa Castillo. Están afuera de la casa que lo vio nacer, pero que no era propiedad de la familia. Es un acto de reconciliación entre el Diego niño y el Diego que estaba próximo a morir