San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende obtuvo la mejor calificación entre los 46 municipios de Guanajuato en el cumplimiento de los compromisos municipales de seguridad pública, al alcanzar un resultado general del 98.53% en la evaluación estatal presentada el 23 de noviembre en Celaya.

Los resultados se dieron a conocer durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad Pública o sus Equivalentes, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

Evalúan 48 compromisos en cuatro áreas de seguridad

La evaluación contempla 48 compromisos agrupados en cuatro vertientes: operatividad policial, tecnologías de la información, prevención del delito y protección civil.

Estos rubros permiten medir, mediante criterios comunes, el cumplimiento de las responsabilidades institucionales y operativas de cada municipio.

En el caso de San Miguel de Allende, el resultado se enmarca en una estrategia de seguridad impulsada por el presidente municipal, Mauricio Trejo, quien estableció este tema como una de las prioridades de su administración mediante un Plan Estratégico que define líneas de acción, responsabilidades y mecanismos de seguimiento.

Modernización del C4 y fortalecimiento de la Policía Municipal

Entre las acciones implementadas por el gobierno municipal destacan:

Ampliación y modernización del centro de operaciones C4.

Incremento salarial para los elementos policiales.

Adquisición de unidades y equipos de radiocomunicación.

Profesionalización continua del personal.

Creación de grupos operativos especializados.

Estas medidas forman parte del denominado Modelo San Miguel, una estrategia que busca vincular la planeación gubernamental con el fortalecimiento institucional, la inversión tecnológica y la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad.

El seguimiento al Plan de Gobierno y al Plan Estratégico de Seguridad Pública permite organizar las acciones municipales y atender las obligaciones normativas y operativas establecidas en los compromisos estatales.

Coordinación con autoridades estatales y federales

Otro componente de la estrategia es la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y las autoridades federales, mediante operativos mixtos e intermunicipales.

Este esquema permite atender necesidades de seguridad que trascienden los límites territoriales de San Miguel de Allende y requieren la participación de distintas corporaciones.

La evaluación también considera la atención ciudadana

Además de revisar las capacidades institucionales y operativas, la evaluación contempla aspectos relacionados directamente con el servicio a la población.

Entre ellos se encuentran los tiempos de respuesta ante emergencias, las estrategias de prevención del delito y el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y reconocimiento del desempeño policial.

De esta manera, el resultado del 98.53% representa un indicador externo sobre el cumplimiento de los compromisos institucionales de San Miguel de Allende y permite conocer el alcance de una estrategia que integra decisiones administrativas, inversión, profesionalización y coordinación operativa.

La administración municipal continuará dando seguimiento a sus compromisos de seguridad pública, en coordinación con las autoridades estatales y federales, para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención ciudadana.