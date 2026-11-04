Invitan a participar en otra carrera en la capital: Ultra manada Trail Run

De seis a 50 kilómetros por callejones, plazas y cerros de la ciudad, los aspirantes podrán pagar su registró en las categorías para premios de hasta 5 mil pesos

Velio Ortega4 noviembre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- La presidencia municipal invita a corredores y corredoras capitalinas a participar en la sexta edición de la Ultra Manada Trail Run, a realizarse el próximo domingo 8 noviembre: se trata de distancias de 6, 12, 30 y 50 kilómetros por calles, callejones, plazuelas y cerros de la ciudad.

En rueda de prensa la directora de la Comisión Municipal de Deporte de Guanajuato (COMUDEG), Nayeli Vega, junto con Saúl Navarro como invitado especial; Norberto Chávez, organizador del Ultra Manada Train Run; Pedro Tejada, presidente del Consejo de COMUDEG y Adán López, coordinador de Cultura Física y Deporte de COMUDEG, dieron a conocer los pormenores de la carrera que tendrá lugar este domingo ocho de noviembre.

Las cuatro distancias tendrán salidas especiales: la carrera Minas, de 50 kilómetros tiene un costo de inscripción de $800 pesos, comenzará a las 5:30 de la mañana, los primeros cinco lugares de categorías varonil y femenil obtendrán premios en efectivo que van de los cinco mil a los mil pesos; la carrera Coyote, de 30 kilómetros tiene un costo de $650 pesos, empieza a las 6:30 horas, y tendrá premios para los tres primeros lugares de categorías varonil y femenil, de 3 mil, 2 mil y mil pesos.

La carrera Cruces, de 12 kilómetros tendrá un costo de $500 pesos, premiará a los tres primeros lugares varonil y femenil con 2 mil, mil 500 y mil pesos; y finalmente, la carrera Leyendas, de 6 kilómetros tendrá un costo de registro de $400 pesos y ofrece premios en especie, cortesía de los patrocinadores a los primeros tres lugares de las categorías varonil y femenil.

Los kits para participantes se entregarán el sábado 7 de noviembre en el punto de partida y llegada de las carreras, la Plaza de la Paz, ahí se recibirán productos de despensa, ya que esta carrera tiene como causa social apoyar a los comedores comunitarios del DIF Municipal, por lo que se solicita a las y los corredores a llevar alimentos enlatados no perecederos cuando acudan por sus kits y a entregar su carta responsiva.

Para obtener el formato de carta responsiva, consultar puntos de venta y más información importante se puede consultar el perfil La Manada Trail Club Sr. del Buen Viaje en Facebook, se puede descargar o consultar la Guía del Corredor 2026 en el enlace https://www.dropbox.com/scl/fi/b260syuji97k5zce51xkd/Manada_Guia-Corredor-2026.pdf?rlkey=xlng656funzq2npz9v1zhccin&st=6mrn93nf&dl=0.

Velio Ortega4 noviembre, 2026

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