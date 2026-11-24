Guanajuato, Guanajuato.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron el primer bloque de iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2027 y aprobaron los dictámenes correspondientes.

En este primer bloque se analizaron las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de: Atarjea, Abasolo, Ocampo, Romita, Uriangato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Tarandacuao, San Felipe, Santa Catarina, Coroneo, Jaral del Progreso, Xichú, Victoria y Tarimoro.

La diputada Rocío Cervantes Barba solicitó que se modificara el orden del día para que el municipio de Manuel Doblado pudiera trasladarse al segundo bloque; mientras que el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor pidió que Villagrán se enviara al tercer bloque; ambas solicitudes fueron aprobadas.

Durante la revisión, las diputadas y los diputados aprobaron en lo general los 16 dictámenes de las iniciativas correspondientes y, en lo particular, se reservaron varios artículos, los cuales fueron revisados con el apoyo del personal de la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Analizaron y discutieron reservas en varios casos, impulsadas en su mayoría por la bancada morenista. Los dictámenes de las iniciativas serán enviados a la mesa directiva para que sean enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria que corresponda.

Otros asuntos

Como parte del orden del día se dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato para que, por conducto del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, promueva la inclusión en la Agenda Anual de Evaluación 2027 y lleve a cabo una evaluación del impacto que ha tenido la política estatal de desarrollo social en el combate a la pobreza en Guanajuato; y prevea los recursos necesarios para realizar dicha evaluación en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato como parte del paquete fiscal 2027.

Sobre este punto, se solicitó información a la Consejería Jurídica con un plazo de 20 días hábiles.

Participaron en la reunión las personas diputadas Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente de las Comisiones Unidas), María Eugenia García Oliveros, Rocío Cervantes Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Rodrigo González Zaragoza, María Isabel Ortiz Mantilla, Susana Bermúdez Cano, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, María del Pilar Gómez Enríquez, Angélica Casillas Martínez, Karol Jared González Márquez y Carlos Abraham Ramos Sotomayor. Además, los acompañaron la legisladora Maribel Aguilar González y personal de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.