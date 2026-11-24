Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente municipal de Manuel Doblado, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, acudió a la colonia Niños Héroes para supervisar los trabajos de obra que se realizan en las calles Juan de la Barrera y Vicente Suárez, donde también sostuvo un encuentro con habitantes de la zona.

Durante el recorrido, el alcalde conoció las inquietudes de las y los vecinos sobre el desarrollo de los proyectos, particularmente los tiempos estimados para concluirlos, la extensión de las intervenciones y la cobertura de las banquetas.

Destinan más de 6.8 millones de pesos a las obras

De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos en ambas vialidades representan una inversión de recursos públicos de 3 millones 340 mil 293.72 pesos para la calle Juan de la Barrera y 3 millones 542 mil 729.24 pesos para Vicente Suárez.

En conjunto, ambas obras representan una inversión de 6 millones 883 mil 022.96 pesos.

Durante la supervisión, los habitantes aprovecharon la presencia del presidente municipal para expresar su agradecimiento por la gestión de los proyectos, al considerar que contribuirán a mejorar el entorno, la calidad de vida y la plusvalía de sus viviendas.

Vecinos reconocen beneficios de las obras

Algunos habitantes también destacaron las dificultades que enfrentaban antes de que comenzaran los trabajos, principalmente durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones de las calles complicaban el tránsito peatonal.

El señor Andrés Ornelas agradeció el respaldo del alcalde y reconoció los avances que, señaló, se han conseguido en la colonia.

“Gracias a usted hemos avanzado mucho aquí, porque nos has ayudado, tú sabes bien cómo está, tú sabes bien que yo tengo la confianza contigo. Muchas gracias”, expresó.

Por su parte, la señora Asunción Aguirre recordó las dificultades que enfrentaban al caminar por las vialidades antes de la intervención.

“Hubo un tiempo en que nos caíamos por el lodazal… qué bueno que se acordó y muchas gracias”, comentó.

Alcalde atiende inquietudes de los habitantes

Durante el encuentro, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes escuchó las solicitudes de los ciudadanos y reiteró que los trabajos de infraestructura buscan distribuirse para atender la mayor cantidad posible del territorio municipal.

También señaló que la planeación considera tanto las obras que actualmente se encuentran en proceso como los proyectos que ya fueron concretados.

La supervisión permitió a los habitantes conocer los avances de las intervenciones y expresar sus dudas directamente a las autoridades municipales, mientras continúan los trabajos para mejorar las vialidades y banquetas de la colonia Niños Héroes.