Guanajuato, Guanajuato.- Desde la semana pasada, el expresidente municipal y ahora “presidente honorario” del DIF capitalino, Alejandro Navarro, presumía que se instalaba en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas una pista de patinaje que será abierta en la próxima temporada navideña. Con un costo de 2.5 millones de pesos, la obra fue presumida por una instancia a la que no corresponde y generó críticas en la ciudadanía. Y además de la polémica, se les pasó otro “detalle”: para este martes se programó un concierto con un grupo de rock. El resultado; desmontaron parte lo que llevaban instalado de la pista y el concierto será con una base de arena como piso.

Medios de comunicación afines a la presidencia municipal replicaron la versión oficial de que la pista de hielo no se retiraría para el concierto de Cuarteto de Nos y que hasta serviría para proteger al público de la lluvia.

No fue así: la mañana de este martes comenzó el retiro de la carpa que llevaba varios días en construcción y que forma parte de la instalación de la pista.

Información proporcionada por el staff de Cuarteto de Nos, la presencia de la arena condicionaría el montaje del espectáculo a solamente la mitad del escenario.

El espectáculo musical ya estaba programado meses atrás, antes que la cuestionada pista.

Como si fuera el alcalde

A raíz de que Alejandro Navarro relevara a su hijo salud de la presidencia del DIF municipal, el gobierno capitalino ha difundido más boletines de él que de la presidenta municipal, su esposa Samantha Smith.

Aparece en reparto de comida y víveres en comunidades, como lo fue con la visita a 13 comunidades de la sierra para llevar más apoyo de la campaña abrigadora ‘Invierno Calientito’, que consiste en el reparto de cobijas.

La campaña ‘Invierno Calientito’ arrancó el lunes 9 de noviembre en la comunidad serrana Mineral de la Luz y Navarro ha sido el protagonista del mismo.

Luego lanzó la campaña de línea directa “para atender a la ciudadanía”, al habilitar un WhatsApp de atención directa.

Mediante el número de atención, dice un comunicado, “el Presidente del DIF brinda orientación, escucha y canaliza solicitudes relacionadas con el bienestar de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad”.

Este 24 de noviembre, navarro entregó uniformes a las y los integrantes del equipo de cachibol de los Espacios para el Desarrollo de Personas Adultas Mayores. Todo eso mientras la pista que promueve está envuelta en cuestionamientos.