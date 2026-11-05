¿Dónde estás Tere?, desaparece en León

León, Guanajuato.- Autoridades de Guanajuato piden apoyo a la ciudadanía para localizar a Tere Isabel Arrona Mendoza, de 43 años, quien fue vista por última vez el 3 de noviembre de 2026 en León.

Para su búsqueda se activó el Protocolo Alba, mecanismo que coordina a las autoridades en casos de mujeres desaparecidas.

¿Quién es Tere Isabel?

Tere Isabel mide entre 1.60 y 1.65 metros, tiene cabello lacio castaño y ojos color café claro. El día que fue vista por última vez vestía blusa o blusón, pantalón de pants gris claro y tenis blancos, y llevaba una cangurera negra.

Como señas particulares tiene varios tatuajes: cruces en las manos, un árbol genealógico en la espalda, una flor en un tobillo y otros diseños en brazos, piernas y abdomen.

Quien tenga información que ayude a localizarla puede comunicarse al 911 o al 089, este último para denuncias anónimas. También están disponibles los teléfonos 473 735 3636, extensión 3881, y 473 139 6457, que funciona además por WhatsApp.