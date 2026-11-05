¿Dónde estás Tere?, desaparece en León

Buscan a Tere Isabel Arrona Mendoza, de 43 años; fue vista por última vez el 3 de noviembre, activándose el Protocolo Alba para localizarla

Redacción Notus4 noviembre, 2026
Tere Isabel Arrona Mendoza, de 43 años

León, Guanajuato.- Autoridades de Guanajuato piden apoyo a la ciudadanía para localizar a Tere Isabel Arrona Mendoza, de 43 años, quien fue vista por última vez el 3 de noviembre de 2026 en León.

Para su búsqueda se activó el Protocolo Alba, mecanismo que coordina a las autoridades en casos de mujeres desaparecidas.

¿Quién es Tere Isabel?

Tere Isabel mide entre 1.60 y 1.65 metros, tiene cabello lacio castaño y ojos color café claro. El día que fue vista por última vez vestía blusa o blusón, pantalón de pants gris claro y tenis blancos, y llevaba una cangurera negra.

Como señas particulares tiene varios tatuajes: cruces en las manos, un árbol genealógico en la espalda, una flor en un tobillo y otros diseños en brazos, piernas y abdomen.

Quien tenga información que ayude a localizarla puede comunicarse al 911 o al 089, este último para denuncias anónimas. También están disponibles los teléfonos 473 735 3636, extensión 3881, y 473 139 6457, que funciona además por WhatsApp.

Redacción Notus4 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información