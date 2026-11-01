Tráiler choca contra camioneta y tractor en la carretera Abasolo–Pénjamo

El chofer del tráiler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público; la camioneta quedó inservible, dejando 3 lesionados

Redacción Notus1 noviembre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Tres personas resultaron con lesiones leves en un choque entre un tráiler, una camioneta y un tractor agrícola. El accidente ocurrió en la carretera federal Abasolo–Pénjamo, a la altura de la Universidad Politécnica de Pénjamo.

El choque fue alrededor de las 15:20 horas, cuando al parecer, el tráiler invadió el carril por donde circulaba la camioneta y su operador no pudo frenar, embistiéndola y la arrastrándola varios metros.

En la misma maniobra, el tráiler golpeó a un tractor, que terminó sobre la cuneta central de la carretera. La camioneta quedó como pérdida total.

El conductor y el copiloto de la camioneta, así como el operador del tractor, tuvieron lesiones leves. Paramédicos de Cruz Roja, Oximedic y Protección Civil los atendieron en el lugar y los llevaron a hospitales de la zona.

El chofer del tráiler fue detenido y entregado al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, que deberá deslindar responsabilidades. Grúas retiraron los vehículos y los llevaron a un corralón federal. Después se restableció la circulación en ese tramo.

Redacción Notus1 noviembre, 2026

Redacción Notus

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