Nueva caseta de la Guanajuato–Silao sigue sin fecha de entrega

Guanajuato, Gto.- La reubicación de la caseta de cobro de la carretera Guanajuato–Silao cumple su tercer aplazamiento sin una fecha de conclusión. La Secretaría de Obra Pública (SOP) del estado tampoco ha dicho si sancionará a la concesionaria por el retraso.

La obra a cargo de Concesionaria Valle de la Independencia tiene un avance cercano al 65% y el plazo de 18 meses para rehabilitar la vía e instalar las nuevas casetas venció el 25 de marzo de 2026.

El costo estimado del proyecto es de 500 millones de pesos.

La concesionaria pidió una nueva prórroga. La SOP informó que la solicitud está en revisión administrativa y que publicará los nuevos plazos cuando emita una resolución formal. El 8 de septiembre, el titular de la dependencia, Juan Pablo Pérez Beltrán, atribuyó el atraso a cambios en el diseño y prometió terminarla a finales de octubre, plazo que no se cumplió.

Nueva caseta

La nueva caseta de cobro tendrá cinco módulos de cobro construidos y seis de los ocho carriles previstos en obra.

La nueva caseta quedará aproximadamente un kilómetro antes que la actual, en el tramo de Silao hacia la capital. Con ese cambio, quienes vayan al sur de la ciudad de Guanajuato, a San Miguel de Allende o a la glorieta Santa Fe tendrán que pagar peaje y la caseta actual, de unos 35 años, será desmantelada.

Sabías que…Por esta autopista circularon cerca de 13 millones de vehículos entre diciembre de 2024 y agosto de 2026. El estado calcula que deja de recibir unos 250 millones de pesos al año desde que el cobro pasó a manos privadas.