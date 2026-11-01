Asesinan a un motociclista en la colonia Pronasol de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista fue asesinado a balazos en la colonia Pronasol, en Irapuato. La víctima fue interceptada por hombres armados en el cruce de las calles 14 de Febrero y 24 de Junio, detrás del templo del Señor Misericordioso.

El ataque ocurrió cerca de la 1:30 horas, cuando el hombre circulaba por el cruce, los agresores le cerraron el paso, le dispararon y huyeron.

Vecinos salieron de sus casas al oír las detonaciones y encontraron al hombre tirado junto a su motocicleta, a mitad de la calle, ya sin signos vitales.

El crimen ocurrió horas después del homicidio de una adulta mayor dentro de su casa, la noche del viernes, en otra colonia de Irapuato.