Asesinan a un motociclista en la colonia Pronasol de Irapuato

El ataque ocurrió en la madrugada del sábado detrás del templo del Señor Misericordioso; los agresores escaparon

Redacción Notus1 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista fue asesinado a balazos en la colonia Pronasol, en Irapuato. La víctima fue interceptada por hombres armados en el cruce de las calles 14 de Febrero y 24 de Junio, detrás del templo del Señor Misericordioso.

El ataque ocurrió cerca de la 1:30 horas, cuando el hombre circulaba por el cruce, los agresores le cerraron el paso, le dispararon y huyeron.

Vecinos salieron de sus casas al oír las detonaciones y encontraron al hombre tirado junto a su motocicleta, a mitad de la calle, ya sin signos vitales.

El crimen ocurrió horas después del homicidio de una adulta mayor dentro de su casa, la noche del viernes, en otra colonia de Irapuato.

Redacción Notus1 noviembre, 2026

Redacción Notus

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