Todos podemos ser defensores por León: Jorge Espadas

Jorge Espadas llamó a salir a las calles, escuchar a las familias y trabajar en equipo para construir un mejor León

Redacción Notus31 octubre, 2026

León, Guanajuato.- Con el llamado a que todas y todos se sumen a la defensa de León, Jorge Espadas Galván encabezó la primera toma de protesta de las y los Defensores Distritales por León, mujeres y hombres que tendrán la tarea de promover los principios y valores de Acción Nacional, escuchar a las familias y fortalecer la participación ciudadana en las colonias y comunidades del municipio.

Durante el encuentro, Espadas destacó que ser defensor de León no es una responsabilidad exclusiva de quienes ocupan un cargo o forman parte de una estructura partidista, sino una causa a la que de todas las personas que quieren a su ciudad y están dispuestas a trabajar por ella.

“Se trata de defender lo que somos. Se trata de defender lo que tenemos. Se trata de defender a nuestra familia. Se trata de defender lo que construyeron nuestros padres y nuestros hermanos. Se trata de defender el futuro de nuestros hijos. De eso se trata la tarea que hoy comienza”, afirmó.

El defensor de la patria, la familia y la libertad por León explicó que esta nueva etapa de organización territorial permitirá llevar los principios de Acción Nacional a la vida cotidiana, promover la participación de las y los leoneses y construir, desde las colonias, propuestas que respondan a las necesidades de las familias.

Asimismo, convocó a las y los defensores distritales a tocar puertas, escuchar a sus vecinos y trabajar con generosidad y compromiso, convencidos de que las mejores soluciones se construyen con la participación de todas y todos.

“Yo estoy aquí con una misión muy clara. Dejar las cosas mejor que las que encontramos”, expresó.

Espadas señaló que León es una ciudad de mujeres y hombres trabajadores, orgullosos de sus raíces y comprometidos con su futuro, por lo que llamó a cuidar lo que generaciones anteriores han construido y a seguir trabajando para que las niñas, niños y jóvenes tengan mejores oportunidades.

También advirtió sobre los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, particularmente la extorsión y la presencia del crimen organizado, y reconoció el trabajo que encabeza la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para construir la paz en Guanajuato.

“Vamos a lograr una gran victoria, una gran victoria por la democracia, una gran victoria por las familias, una gran victoria por la patria, una gran victoria por la libertad y una gran victoria por León”, expresó.

Por su parte, Juanita de la Cruz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, destacó que las y los defensores distritales tienen la responsabilidad de llevar los principios humanistas de Acción Nacional a las calles, promover la participación ciudadana y demostrar con hechos su compromiso con las familias leonesas.

Asimismo, reconoció el liderazgo de Jorge Espadas y el esfuerzo territorial que encabeza en León, destacando su trayectoria, honestidad y congruencia como servidor público. Convocó a la militancia a trabajar en unidad, escuchar las críticas y construir propuestas que respondan a los desafíos de la ciudad.

“No venimos a pedir confianza sin merecerla. Venimos a asumir el deber de ganarla con nuestra conducta”, expresó.

En su intervención, Armando Rangel Hernández, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, llamó a la militancia a dejar de lado los intereses personales y actuar con generosidad y compromiso frente a los desafíos que enfrenta el país.

“Me entusiasma de verdad poderle decir al resto del país y al resto del panismo que León, Guanajuato está de pie, que cuenta con el PAN de León, que cuenta con gente que ante este panorama y ante esta realidad que vivimos, dice que quiere defender esa patria, esa familia y esa libertad”, expresó.

Durante su mensaje de bienvenida, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, llamó a las y los defensores distritales a asumir su responsabilidad con compromiso, cercanía y trabajo en equipo, recorriendo las colonias y comunidades para escuchar a las familias y construir soluciones a sus necesidades.

“La confianza de la gente se gana con cercanía, con trabajo y cumpliendo los compromisos que asumimos. Defender la patria, la familia y la libertad exige convicción, generosidad y constancia”, expresó.

Además, reconoció el trabajo de Jorge Espadas Galván y la cercanía que ha mantenido con la ciudadanía leonesa, y refrendó el compromiso del panismo de León de trabajar en unidad y coordinación con la dirigencia estatal para fortalecer la presencia de Acción Nacional en las colonias y comunidades del municipio.

Redacción Notus31 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información