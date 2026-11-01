Todos podemos ser defensores por León: Jorge Espadas

León, Guanajuato.- Con el llamado a que todas y todos se sumen a la defensa de León, Jorge Espadas Galván encabezó la primera toma de protesta de las y los Defensores Distritales por León, mujeres y hombres que tendrán la tarea de promover los principios y valores de Acción Nacional, escuchar a las familias y fortalecer la participación ciudadana en las colonias y comunidades del municipio.

Durante el encuentro, Espadas destacó que ser defensor de León no es una responsabilidad exclusiva de quienes ocupan un cargo o forman parte de una estructura partidista, sino una causa a la que de todas las personas que quieren a su ciudad y están dispuestas a trabajar por ella.

“Se trata de defender lo que somos. Se trata de defender lo que tenemos. Se trata de defender a nuestra familia. Se trata de defender lo que construyeron nuestros padres y nuestros hermanos. Se trata de defender el futuro de nuestros hijos. De eso se trata la tarea que hoy comienza”, afirmó.

El defensor de la patria, la familia y la libertad por León explicó que esta nueva etapa de organización territorial permitirá llevar los principios de Acción Nacional a la vida cotidiana, promover la participación de las y los leoneses y construir, desde las colonias, propuestas que respondan a las necesidades de las familias.

Asimismo, convocó a las y los defensores distritales a tocar puertas, escuchar a sus vecinos y trabajar con generosidad y compromiso, convencidos de que las mejores soluciones se construyen con la participación de todas y todos.

“Yo estoy aquí con una misión muy clara. Dejar las cosas mejor que las que encontramos”, expresó.

Espadas señaló que León es una ciudad de mujeres y hombres trabajadores, orgullosos de sus raíces y comprometidos con su futuro, por lo que llamó a cuidar lo que generaciones anteriores han construido y a seguir trabajando para que las niñas, niños y jóvenes tengan mejores oportunidades.

También advirtió sobre los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, particularmente la extorsión y la presencia del crimen organizado, y reconoció el trabajo que encabeza la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para construir la paz en Guanajuato.

“Vamos a lograr una gran victoria, una gran victoria por la democracia, una gran victoria por las familias, una gran victoria por la patria, una gran victoria por la libertad y una gran victoria por León”, expresó.

Por su parte, Juanita de la Cruz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, destacó que las y los defensores distritales tienen la responsabilidad de llevar los principios humanistas de Acción Nacional a las calles, promover la participación ciudadana y demostrar con hechos su compromiso con las familias leonesas.

Asimismo, reconoció el liderazgo de Jorge Espadas y el esfuerzo territorial que encabeza en León, destacando su trayectoria, honestidad y congruencia como servidor público. Convocó a la militancia a trabajar en unidad, escuchar las críticas y construir propuestas que respondan a los desafíos de la ciudad.

“No venimos a pedir confianza sin merecerla. Venimos a asumir el deber de ganarla con nuestra conducta”, expresó.

En su intervención, Armando Rangel Hernández, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, llamó a la militancia a dejar de lado los intereses personales y actuar con generosidad y compromiso frente a los desafíos que enfrenta el país.

“Me entusiasma de verdad poderle decir al resto del país y al resto del panismo que León, Guanajuato está de pie, que cuenta con el PAN de León, que cuenta con gente que ante este panorama y ante esta realidad que vivimos, dice que quiere defender esa patria, esa familia y esa libertad”, expresó.

Durante su mensaje de bienvenida, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, llamó a las y los defensores distritales a asumir su responsabilidad con compromiso, cercanía y trabajo en equipo, recorriendo las colonias y comunidades para escuchar a las familias y construir soluciones a sus necesidades.

“La confianza de la gente se gana con cercanía, con trabajo y cumpliendo los compromisos que asumimos. Defender la patria, la familia y la libertad exige convicción, generosidad y constancia”, expresó.

Además, reconoció el trabajo de Jorge Espadas Galván y la cercanía que ha mantenido con la ciudadanía leonesa, y refrendó el compromiso del panismo de León de trabajar en unidad y coordinación con la dirigencia estatal para fortalecer la presencia de Acción Nacional en las colonias y comunidades del municipio.