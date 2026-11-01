Primer tren CDMX-Querétaro llega en junio 2027

Celaya, Guanajuato.- La visita de Claudia Sheinbaum a Celaya permitió precisar avances en las obras del tren de pasajeros en Guanajuato. Se espera que el primer tren de Ciudad de México a Querétaro llegue para junio de 2027, mientras que Celaya y Apaseo el Grande presentan desarrollos considerables.

De acuerdo con el proyecto, la ruta Ciudad de México-Querétaro-Guanajuato formará una conexión de 102 kilometros. Asimismo, están destinadas 13 vialidades que son carreteras y calles que pasarán por arriba de la estructura.

Estaciones para el corredor del Bajío

Se contemplan cinco paradas estratégicas, donde, de acuerdo a las autoridades, Apaseo el Grande y Celaya serán la parte más importante del tramo 1, mismo que contempla los primeros 30 kilómetros saliendo de Querétaro. En el tramo 2 se abarcan 70 kilómetros que permiten llegar hasta Irapuato.

Apaseo el Grande

Celaya

Cortazar/Villagrán

Salamanca

Irapuato

47 trenes de tracción eléctrica

Para la ruta se confirmó la integración de 47 trenes de tracción eléctrica de 100 metros de longitud cada uno bajo dos esquemas de servicio:

Corto itinerario: diseñados para recorridos de entre 20 minutos y una hora 45 minutos

Largo itinerario: diseñados para rutas estatales y tramos largos como Irapuato hacia la Ciudad de México.

Becas del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de una universidad en Celaya durante el evento de las becas para el bienestar en el CBTIS 198.

“Les doy la noticia que aquí en Celaya vamos a iniciar el próximo año la construcción de una nueva universidad”, señaló que se trata de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y que su primer sede inició en la ciudad de México cuando fue jefa de gobierno.

“ Ahora estamos haciendo las por todo el país para beneficio de las y los jóvenes de Celaya y los jóvenes de Guanajuato”, puntualizó.

La mandataria también destacó que planea que las escuelas de primaria a preparatoria sean gratuitas, omitiendo incluso pagos de inscripción. “Y los recursos que se daban por las cuotas que ustedes pagaban los va a aportar el gobierno”, dijo, asegurando el apoyo.