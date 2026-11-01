FSPE gana concurso de altares de muertos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) obtuvieron el primer lugar y el Catrín de Plata en el concurso interno de altares de muertos organizado por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, en el que participaron nueve direcciones de la dependencia.

La actividad se realizó en oficinas, auditorios, pasillos y otros espacios de la Secretaría, que fueron transformados con altares tradicionales y propuestas interactivas y multisensoriales para recordar a las personas fallecidas.

Los altares participantes fueron: “Semillas de esperanza, frutos de vida eterna”, “De la tierra al cielo: 100 de José Alfredo Jiménez”, “Ecos de una misión cumplida”, “Altar de la gente: el legado de servir”, “Bajo la tierra y el tiempo: memoria de Guanajuato”, “Entre el Mictlán y la eternidad”, “Caminos de la luz entre muros de sombra”, “Las raíces de la prevención, un legado que trasciende” y “Recuérdame para siempre”.

Homenaje al personal de las FSPE

La propuesta ganadora, titulada “Entre el Mictlán y la eternidad”, estuvo a cargo de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y rindió homenaje al personal operativo y administrativo que contribuyó a la institución desde sus distintas funciones.

El altar representó las nueve etapas del Mictlán, lugar al que, de acuerdo con la tradición mexica, llegan las almas después de la muerte en su camino hacia el descanso eterno. La instalación incluyó danzantes, flores y representaciones de los elementos de esta tradición, con los que se buscó destacar la memoria, el honor y el legado de quienes fueron recordados.

Representación de la memoria en el Ceprereso

Otra de las propuestas fue “Caminos de la luz entre muros de sombra”, instalada en los pasillos del Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Guanajuato capital.

El recorrido comenzó en un pasaje en penumbras, donde se exhibieron osamentas y momias de cartonería que evocaron el tránsito de las almas. La indumentaria utilizada fue elaborada por personas privadas de la libertad.

Al salir de ese espacio, una pintura en el suelo guiaba a los visitantes hacia un camposanto, un sembradío de cempasúchil y un mural de dos calaveras unidas por un beso. El recorrido concluía frente al altar, acompañado por el olor a incienso y fotografías de custodios caídos.

Al finalizar el concurso, los jueces reconocieron el esfuerzo y la dedicación de los participantes en la elaboración de cada propuesta y determinaron otorgar el primer lugar y el Catrín de Plata a las FSPE.

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