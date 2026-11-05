Stephanie Guadalupe, estudiante de la UG recibe reconocimiento de la IEEE Photonics Society

Salamanca, Guanajuato.- Stephanie Guadalupe Hernández García, estudiante del Doctorado en Ingeniería Eléctrica del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), fue reconocida como Joven Profesional Destacada por la IEEE Photonics Society, organización que destaca a jóvenes líderes y profesionales que contribuyen al desarrollo de la fotónica.

Hernández García fue incluida en la serie Young Professional Spotlight, un espacio que presenta las experiencias, logros y perspectivas de profesionales emergentes y organizadores voluntarios que participan en el crecimiento de esta comunidad científica a nivel mundial.

La investigadora centra su trabajo en tecnologías de fibra óptica, detección óptica y aplicaciones fotónicas. Sobre su decisión de dedicarse a la investigación, señaló que está convencida de que todas las personas pueden contribuir al conocimiento y que el trabajo conjunto permite mejorar la calidad de vida.

“Hasta hoy, la fotónica me ha dado cosas maravillosas. He conocido a personas increíbles por todo el mundo. He crecido como persona, y cada día estoy más convencida de que vamos por el camino correcto. Hacer ciencia es el camino correcto, y la fotónica es el camino correcto”, expresó.

Su trayectoria en la fotónica y el liderazgo estudiantil

Durante sus estudios de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Stephanie Guadalupe Hernández García fue presidenta del Capítulo Estudiantil de la Sociedad de Fotónica IEEE, donde participó en iniciativas para impulsar el liderazgo, la participación estudiantil y las oportunidades para las mujeres en esta área.

Durante su gestión, el capítulo obtuvo el premio al capítulo más mejorado de la IEEE Photonics Society.

Actualmente, su investigación doctoral está enfocada en el desarrollo de sensores acústicos basados en fibra óptica. También colabora en proyectos del grupo de investigación relacionados con sensores y fuentes complejas de láser pulsados.

Impulsa la divulgación científica

Además de su trabajo académico, Hernández García participa en proyectos de divulgación científica dirigidos a niñas, niños y jóvenes, mediante talleres y actividades que buscan acercar la ciencia a distintos sectores de la comunidad.

Estas iniciativas forman parte de su labor como mentora y líder voluntaria en actividades relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con el propósito de hacer accesible el conocimiento científico.