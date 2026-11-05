Regidor de San Francisco del Rincón renuncia al PAN por “prácticas narcisistas”

Francisco Nava Zúñiga dejó las filas panistas tras casi cuatro décadas como simpatizante y siete años de militancia; señaló prácticas para desprestigiar y minimizar a quienes piensan diferente

Redacción Notus5 noviembre, 2026

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Francisco Nava Zúniga, regidor de San Francisco del Rincón, renunció a su militancia panista tras casi 4 décadas como simpatizante y 7 años dentro del partido. El funcionario señaló “practicas narcisistas orientadas a desprestigiar y minimizar” a quienes no comparten opiniones.

El regidor presentó una carta de renuncia al partido por aparentes diferencias con los valores actuales:

“Hoy, después de años de gobiernos, la institución se ha convertido en una copia fiel de aquello que no queríamos como mexicanos… Siempre he creído en la democracia, pero también en la escucha de minorías. Ahí es donde se demuestra la verdadera madurez política, que hoy ya no existe”.

Pese a dejar las filas del PAN, Nava Zúñiga afirmó que no abandonará su cargo y seguirá cumpliendo sus obligaciones como pate del ayuntamiento.

Su salida se suma a la de otros perfiles políticos con amplia trayectoria en Guanajuato, como la de la alcaldesa de León en abril de este año, Alejandra Gutiérrez, ahora emetista.

Redacción Notus5 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información