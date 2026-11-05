Patrulla Escolar opera en 52 escuelas de San Miguel de Allende

Desde octubre de 2024, la estrategia ha capacitado a 2 mil 91 madres, padres y voluntarios, y ha llegado a 12 comunidades rurales

Redacción Notus5 noviembre, 2026

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El programa Patrulla Escolar tiene presencia activa en 52 planteles educativos de San Miguel de Allende, donde madres, padres de familia, docentes y autoridades municipales participan en acciones de prevención vial durante los horarios de entrada y salida de clases.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Tránsito y Movilidad, entre el 10 de octubre de 2024 y el 27 de octubre de 2026, la estrategia ha atendido 84 planteles educativos, realizado 213 sesiones de capacitación y preparado a 2 mil 91 madres, padres de familia y voluntarios.

Tan solo durante 2026, el programa reportó 65 planteles atendidos, 53 sesiones de educación vial y 744 participantes capacitados.

Familias participan en la prevención vial

La estrategia contempla la organización de las comunidades escolares mediante roles coordinados por docentes y vocales, mientras que personal especializado de Tránsito proporciona capacitación sobre circulación, señalización y control preventivo.

Además, los participantes reciben una semana de acompañamiento operativo para ajustar sus funciones y ubicación a las condiciones particulares de cada escuela.

El esquema busca ampliar las acciones de prevención mediante la colaboración de las familias, sin trasladarles las responsabilidades que corresponden a los agentes de Tránsito.

El titular de Tránsito y Movilidad, Jorge Salas Luna, destacó que el programa también contempla talleres y actividades de concientización dirigidos a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de fomentar el respeto a las normas de tránsito y una cultura vial más segura.

Patrulla Escolar también llega a comunidades rurales

La estrategia reporta atención en 12 comunidades rurales, con lo que las acciones de educación y prevención vial se extienden fuera de la cabecera municipal.

El programa es impulsado durante la administración del presidente municipal, Mauricio Trejo, como parte de las acciones de seguridad y participación ciudadana.

Las instituciones educativas interesadas en incorporarse pueden solicitarlo mediante un escrito dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección de Tránsito y Movilidad.

Redacción Notus5 noviembre, 2026

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